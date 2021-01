Elisabetta Gregoraci finisce in ospedale a Dubai: come sta ora

Elisabetta Gregoraci durante la sua vacanza a Dubai è stata costretta ad andare in ospedale a causa di una foto pubblicata su Instagram di cui lo shooting non è andato come sperato.

Elisabetta Gregoraci, come il pubblico del piccolo schermo più attento saprà bene, ha lasciato l’Italia per qualche giorno per recarsi a Dubai insieme a suo figlio Nathan Falco. La conduttrice, nonostante abbia deciso di trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, non ha assolutamente abbandonato i suoi fedeli sostenitori e per questo motivo durante il corso della giornata li aggiorna su ciò che fa, mostrando loro alcuni spezzoni della sua vita, ma non solo.

Spesso dedica loro anche alcuni scatti, come quello realizzato oggi che la mostra in costume in posa a testa giù. Uno scatto simpatico dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, realizzato con lo scopo di strappare un sorriso ai fan, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato in quanto mentre si metteva in posa si è fatta male ed ha dovuto farsi controllare da uno specialista.

Elisabetta Gregoraci è finita in ospedale, ma come sta ora?

Elisabetta Gregoraci in posa per uno scatto, ma finisce male e va all’ospedale

Fortunatamente Elisabetta Gregoraci sta bene e la posa assunta, a testa giù attaccata ad un albero, come potete vedere in fondo all’articolo, non le ha procurato danni gravi, ma soltanto numerosi fastidi. Ad aggiornare il pubblico sulla sua condizione è stata lei stessa, attraverso un post pubblicato su Instagram, il noto social fotografico.

“Qui sono sotto sopra, ma il risultato della foto è stato ben oltre questo” ha scritto l’ex di Briatore, che ha ricordato Michael Schumacher al GF Vip. “Sono andata dal medico e mi ha detto che ho riscontrato un’abrasione al polpaccio destro. Ora ho la mano incerottata e taglietti vari su tutta la schiena” ha proseguito Elisabetta. “Buona Epifania a tutti quanti voi!” ha concluso la conduttrice, che si aspettava di trascorrere questa giornata in modo diverso e non di finire all’ospedale.

Tutto è bene ciò finisce bene: Elisabetta Gregoraci non ha riportato grossi danni e può continuare a godersi la sua vacanza con Nathan Falco.