Michael Schumacher compie oggi 52 anni. Tantissimi gli auguri arrivati per il grande campione di Formula 1. Il tedesco da anni vive in uno stato semi-vegetativo dopo il grave incidente sugli sci del 2013. Grandissimo l’affetto nei suoi confronti

Michael Schumacher è una leggenda della Formula 1. Ha vinto 7 titoli mondiali in Formula 1, salendo 155 volte sul podio. Per lui 91 gran premi vinti e 68 pole position conquistate. Oggi il campione tedesco compie 52 anni, e per lui sono arrivati moltissimi auguri.

Il tedesco ha riportato la Ferrari a trionfare, dominando in modo incontrastato per quasi sette anni. Purtroppo, il campione non si è più ristabilito dopo il bruttissimo incidente del 2013, quando sulle nevi di Meribel, durante una vacanza, è caduto battendo la testa.

Oggi è il compleanno di un grande uomo: quando ero piccola guardavo la formula 1 con mio padre e mi spiegava la magia di questo sport, e anche se a quel tempo ancora non lo capivo, vedevo nei suoi occhi quanto fossi grande per lui e per tutti

happy bday✨#KeepFightingMichael pic.twitter.com/39GJrGrJkl — unsaid simo❄️ (@thnkspete1) January 3, 2021

Schumacher, le sue condizioni dopo il grave incidente del 2013

Sui social Schumacher è diventato subito trend, con tantissimi post a lui dedicati: l’hashtag #KeepFightingMichael (continua a combattere, Michael) è ai primi posti su Twitter. Il campione ha visto la sua vita sconvolta il 29 dicembre del 2013, quando andando fuori pista con i suoi sci cadde battendo violentemente la testa. Il casco protettivo gli salvò la vita, ma le sue condizioni sono diventate gravissime, destando molta preoccupazione tra i suoi tifosi sparsi in tutto il mondo.

Danni celebrali seri e un coma durato sei mesi. Poi la lenta riabilitazione: il tedesco si è risvegliato e ha ripreso un lungo e sofferto percorso riabilitativo, che purtroppo non gli consente una vita normale. Sulle sue condizioni c’è un fortissimo riserbo, e non si sa con certezza in che stato sia il campione. Chi lo va a trovare a casa sua non ne parla, né mai è stata pubblicata una foto della leggenda tedesca della Formula 1.

Le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Michael Schumacher , oltre alle parole dell’amico Badoer, sono arrivate dalla casa più chiacchierata d’Italia, quella del GF VIP. Le telecamere ed i microfoni del reality hanno rubato una confessione di Elisabetta Gregoraci, in quel momento concorrente, che spettegolando con gli altri partecipanti ha affermato: “non parla, comunica con gli occhi“.

L’ex di Briatore ha ammesso che c’è il massimo riserbo e la famiglia del campione tedesco difende la privacy della loro vita privata con molta attenzione a tal punto che “solo tre presone possono andare a trovarlo, ed io so’ chi sono“. Anche lei, come il quotidiano tedesco Built, ha confermato che per la sua lunga degenza la moglie Corinne ha allestito una vera e propria clinica per assistere il neo 51enne: “La moglie ha allestito un ospedale in casa” confessa ai suoi coinquilini. La ‘casa’ è una villa extra lusso in Spagna, nell’isola di Maiorca, dove il campione di F1 stà continuando il suo lungo percorso riabilitativo. Tanti Auguri Michael