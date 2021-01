Isola dei Famosi 2021, scelta l’inviata: sarà Elenoire Casalegno!

Isola dei famosi 2021: Elenoire Casalegno inviata. Scelta la showgirl per nuova serie del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, che andrà in onda da marzo

L’Isola dei Famosi sta arrivando. Quando finirà il Grande Fratello Vip (a inizio febbraio) giusto qualche settimana di pausa e toccherà all’altro grande reality di Canale 5. E man mano che ci avviciniamo all’appuntamento si scoprono nuovi dettagli della trasmissione che sarà condotta da Ilary Blasi. E’ stata svelata la nuova inviata dall’Honduras: proprio così, si tratta di una donna e sarà Elenoire Casalegno.

La showgirl è molto conosciuta e apprezzata dal pubblico: ha debuttato nel lontano 1994 nel programma musicale “Jammin“, che conduceva nonostante la giovane età. Divenne, poi, la partner di Raimondo Vianello a Pressing, la poplare trasmissione calcistica degli anni ’90, in onda su Italia 1. Per lei poi moltissime esperienze in tv, dal Festivalbar a Scherzi a Parte, passando per Super e Mondiale Sera in Rai.

Per la bella Elenoire anche un’esperienza al Festival di Castrocaro, che ha condotto con Claudio Cecchetto. E’ stata la compagna del cantautore Omar Pedrini, che con Francesco Renga formava la band rock dei Timoria. La Casalegno è stata anche attrice: l’abbiamo vista in film come Paparazzi, o nella fiction con Spqr, ma anche a Saturday Night Live e Il Pranzo della domenica. Come reality ha partecipato al Grande Fratello Vip, edizione 2016. Ora è pronta a un incarico importante, come inviata dell‘Isola dei Famosi 2021.

Il cast prende forma, e anche se non c’è l’ufficialità, i due opinionisti da studio saranno Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tra i possibili naufraghi, sembra probabile la presenza di Francesca Lodo e Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, oggi concorrente del GF Vip. L’Isola dei Famosi comincerà lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5: previsto un doppio appuntamento settimanale, almeno per le prime quattro settimane.