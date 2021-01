Buone notizie per tutti i detrattori della coppia reale formata da Harry e Meghan: il divorzio, a quanto pare, è sul tavolo. Ecco le ultime news a riguardo.

A sostenere questa tesi ci sarebbe un vero e proprio esperto della Royal Family.

Secondo quanto riporta Today, infatti, Antonio Caprarica, storico giornalista ed inviato Rai e grande esperto della Royal Family, le voci riguardo un presunto divorzio sarebbero vere. Scopriamo insieme che cosa è successo alla coppia di reali che ha fatto sognare (ed anche infuriare) tutto il mondo. Staranno davvero per divorziare?

Harry e Meghan ad un passo dal divorzio: ecco cosa è successo

Dopotutto, ve lo avevamo già detto qui: la Famiglia Reale ha i giorni contati.

Certo, fatichiamo a definire Harry e Meghan come veri e propri reali vista la, stramba idea che avevano avuto, l’anno scorso. Quella, cioè, di rinunciare completamente ai benefici ed al ruolo di reali. Per chi non lo sapesse, infatti, è già da qualche tempo che tutto il mondo attende, con il fiato sospeso, l’uscita dei Duchi del Sussex dalla Famiglia Reale. (Tanto che per l’evento è stato coniato anche un nuovo nome: la Megxit).

Il motivo? A quanto sembra l’impossibilità di conciliare una vita “normale” con gli obblighi ed i doveri di essere un Royals. Certo, anche il fatto che Meghan non sia e non voglia diventare inglese può aver pesato su questa scelta che, però, non si è ancora concretizzata. I due hanno dovuto chiedere un grosso favore alla Regina e la loro situazione all’interno della Famiglia Reale è ancora decisamente confusa.

Contro Harry e Meghan, comunque, non mancano le critiche e gli attacchi: da quando hanno iniziato il loro podcast su Spotify, infatti, non è mancato lo sdegno riguardo il loro rapporto con il figlio.

In molti, dunque, hanno speculato a lungo sull’effettiva felicità della coppia che si è sposata nel 2018, andando contro tutto e tutti. Tra i fan sfegatati, che supportano Harry e Meghan con tutto il cuore, ci sono anche persone convinte che Meghan abbia “irretito” il principe e che lo abbia convinto a compiere dei passi che lui, decisamente, non avrebbe voluto fare. Tra di loro, a quanto pare, possiamo annoverare anche il famosissimo giornalista Antonio Caprarica, storico inviato “inglese” della Rai.

Caprarica, infatti, ha commentato le voci riguardanti un prossimo ed eventuale divorzio sulle pagine della rivista Oggi: “Che il divorzio sia nell’aria non è solo un pettegolezzo delle malelingue, è una voce che gira con insistenza. Con Meghan, sono una coppia assortita in modo azzardato, c’è stato trasporto, forse anche provocato dagli inviti alla cautela. Lui ha un carattere impulsivo e grandi fragilità, che altri possono manovrare facilmente. C’è tensione in quella coppia, e molti immaginano che la prossima, grande notizia sarà la fine del loro matrimonio.”

I duchi del Sussex, che ormai vivono a Los Angeles da quasi un anno sarebbero, quindi, in piena crisi. Certo, le voci girano ma le conferme, purtroppo o per fortuna, mancano. Di certo tutto il mondo tiene d’occhio l’andamento della coppia, che ha spesso fatto discutere a causa dell’atteggiamento “liberale“. Caprarica, comunque, si spinto addirittura a fare una previsione per il prossimo futuro.

“Tornerà a casa, da solo, lasciando moglie e prole in America. Magari passerà ancora un po’, di sicuro ama suo figlio, e anche ammettere che le cose non sono andate bene non è facile. Ma gli manca pazzamente il suo mondo, l’ambiente militare, lui era capitano generale dei Royal Marines, una cosa a cui teneva enormemente, e gliel’avevano concesso per il coraggio dimostrato in guerra in Afghanistan, se l’era guadagnato. Cosa c’entra con Hollywood?”

Insomma, a quanto pare per la coppia che ha fatto sognare i fan della Famiglia Reale in tutto il mondo sarebbe veramente vicino il capolinea. In molti, purtroppo, lo avevano previsto e non si fanno scrupoli, adesso, a commentare il prossimo avvenimento. Per scoprire se i Duchi del Sussex hanno deciso di separarsi non ci rimarrà che attendere un annuncio ufficiale. Potrebbe arrivare presto: parola di Caprarica!