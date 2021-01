Le ultime notizie dalla Royal Family sembrano confermare le ipotesi dell’addio di Meghan Markle: ecco che cosa è successo alla Duchessa.

Cattive notizie per tutti i fan di Meghan Markle; la Duchessa del Sussex, infatti, dovrà con ogni probabilità dire addio ai sudditi ed al suolo inglese.

Secondo il Daily Mail, infatti, Meghan avrebbe perso l’ultima possibilità di diventare una vera reale.

La causa?

Una dimenticanza decisamente imperdonabile, che le costerà decisamente caro ovviamente a seconda dei punti di vista.

Ecco che cosa è successo.

Addio a Meghan Markle: per la Royal Family non è inglese

Che Meghan Markle sia una principessa fuori dal comune è chiaro a tutti.

Divorziata, con una carriera da attrice alle spalle, più grande del consorte e, orrore degli orrori, americana!

Di certo non dev’essere stato facile per la famiglia reale accettare una figura tanto “controversa” come moglie del principe Harry.

Nonostante i “problemi”, però, i due si sono felicemente sposati nel 2018 ed hanno iniziato a vivere una favola.

Più o meno, certo.

Meghan ha decisamente faticato a farsi accettare dagli altri reali tanto che, nel Gennaio del 2020, insieme al consorte, ha sganciato una vera e propria bomba sulla monarchia.

Harry e Meghan, infatti, hanno deciso di rinunciare ai loro titoli ed allontanarsi dalla Royal Family.

Ovviamente si è trattato di un fatto eccezionale, decisamente fuori dal comune, che ha scatenato i commenti di tutto il mondo.

La decisione ha scatenato contro di loro i fan più accaniti della Famiglia Reale e li ha messi in una posizione poco felice.

Dopo che la Regina ha concesso loro un periodo di poco più di un anno per pensarci bene, i due, infatti, adesso hanno deciso di chiederle un grosso favore.

Di certo la rinuncia della coppia agli obblighi (ed ai privilegi) reali ha avuto un grosso impatto sulla loro vita.

Criticati duramente a causa del loro modo di trattare il figlio, Harry e Meghan si trovano ora in un momento cruciale della loro vita in comune.

A complicare la situazione, quindi, ci si è messo anche il Daily Mail che riporta come, ad oggi e dopo tre anni di matrimonio con il rampollo reale, Meghan non abbia mai fatto richiesta per diventare cittadina britannica.

Per gli inglesi e per tutti i fan della monarchia, questa è una notizia veramente sconvolgente.

Meghan, infatti, ha potuto usufruire di un visto che le consentiva di vivere nel Regno Unito ma che andava rinnovato ogni due anni.

La richiesta di cittadinanza britannica, però, prevede che il richiedente passi almeno 270 giorni all’anno, per tre anni, in Gran Bretagna prima di poter diventare cittadino di Sua Maestà.

La questione, che a molti può sembrare irrisoria, in realtà è veramente fondamentale.

Meghan e Harry, infatti, dal giorno del loro matrimonio, sono stati impegnati in viaggi e visite formali per conto della Regina anche in luoghi lontani dall’Inghilterra.

I media nazionali si sono spesso interrogati su quale effetto avrebbe avuto questi viaggi sulla richiesta di cittadinanza della Duchessa del Sussex.

Quello che è venuto fuori, quindi, è che Meghan non avrebbe mai inoltrato la richiesta per diventare cittadina britannica.

La “Megxit“, quindi, non si tratta della decisione estemporanea di allontanarsi da una Royal Family maligna ma del suo piano fin dall’inizio?

Adesso, infatti, Meghan non ha più i requisiti per poter chiedere la cittadinanza britannica, nonostante, per l’appunto, sembra che i due vogliano tornare a Londra.

Che cosa è successo, dunque?

Meghan Markle non ha mai immaginato il suo futuro a Londra ed ha lavorato nell’ombra, per evitare di trovarsi “incastrata” dalla doppia cittadinanza?

La questione, che potrà sembrare marginale a molti, ha in realtà un risvolto veramente importante per i sudditi della Regina.

Sapere che Meghan non ha mai avuto intenzione di diventare cittadina britannica, dunque, cambierà di certo le carte in tavola per molti di loro.

In futuro, quindi, grazie anche a questo gossip dell’ultimo minuto, potremmo scoprire che Meghan non ha mai considerato la possibilità di crescere suo figlio in Inghilterra o di permettere al marito di rimanere vicino alla famiglia.

Insomma, la Megxit ha ancora qualche carta da giocare: scopriremo se l’addio a Meghan Markle da parte della Famiglia Reale, alla luce di questa notizia, sarà definitivo.