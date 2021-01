Tragedia alla Dakar 2021, la classica corsa nel deserto: è morto il pilota francese Pierre Cherpin, a seguito di un incidente avvenuto lo scorso 10 gennaio durante la gara

Tragedia alla Dakar 2021. E’ morto il pilota francese Pierre Cherpin, coinvolto in un grave incidente in strada lo scorso 10 gennaio. Aveva perso il controllo della sua moto da rally durante la settima tappa del celebre rally, noto per il suo elevato tasso di difficoltà e gli altissimi rischi per i piloti. Per lui un grave trauma cranico nonostante il casco. Il pilota è stato operato con un delicato intervento chirurgico alla testa, ma non è sarvato. Cherpin, 52 anni, è morto dopo essere stato indotto al coma farmacologico.

Lo stavano portando in Francia per consentirgli delle cure più specifiche, ma il francese è morto durante il viaggio. L’incidente è avvenuto ad Hèil a Sakaka lo scorso 10 gennaio. Al chilometro 178 Cherpin è caduto: i soccorsi sono arrivati rapidamente in elicottero, ma il 52enne aveva già perso i sensi.

#Dakar2021 A causa delle conseguenze della caduta durante la Stage 7, purtroppo Pierre Cherpin non ce l’ha fatta ed è spirato durante il trasferimento aereo. pic.twitter.com/U71rwhFVHu — LiveGP.it (@LiveGPit) January 15, 2021

Per lui un grave trauma cranico, e varie fratture in diverse parti del corpo, più alcune ferite a gambe e addome. Portato subito al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Sakaka, è stato operato d’urgenza. Poi, durante il trasporto in aereo da Sakaka a Gedda le sue condizioni si sono aggravate ed è morto appena arrivato nella nuova destinazione: i medici stavano organizzando il viaggio verso la Francia per proseguire le cure.