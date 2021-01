Sorrento, è morta la piccola balena che ieri si era bloccata nel porto di Marina Piccola. La terribile scoperta questa mattina: da chiarire le cause dello smarrimento e della morte del cetaceo

E’ finita malissimo la storia della piccola balena incastrata nel porto di Marina Piccola, a Sorrento. Purtroppo, l’animale non ce l’ha fatta: è morta. Il cetaceo, nella giornata di ieri, aveva chiaramente perso l’orientamento e aveva urtato più volte la banchina in cemento, riempiendo l’acqua di sangue. Poi la balena si era inabissata.

La triste scena è terminata con la speranza che il mammifero si fosse finalmente orientato, potendo tornare in mare aperto. Purtroppo, questa mattina i sub della capitaneria di porto, che si erano immersi per verificare le condizioni dell’animale, hanno fatto la triste scoperta. La balena è stata trovata morta a 20 metri di profondità. In sostanza non si era spostata rispetto al luogo dove era rimasta bloccata.

#Sorrento, piccola balena si arena in Marina Piccola e si ferisce poi cerca l’uscita del porto https://t.co/6rEqDfbg9h — #RassegnaZampa (@RassegnaZampa) January 15, 2021

Sorrento, è morta la piccola balena rimasta bloccata nel porto https://t.co/bZdwjo5MJV — Corriere della Sera (@Corriere) January 15, 2021

Sorrento, morta la balena bloccata nel porto

Una situazione dolorosa e frustrante, visto che non c’era modo di aiutare la piccola balena. Ora la Asl dovrà recuperare la carcassa: un’operazione laboriosa e lunga. Sul posto sono arrivati gli operatori della stazione zoologica Anton Dohrn e dell’area protetta Punta Campanella. Dopo il recupero, il povero animale sarà sottoposto a un’autopsia per comprendere le ragioni della morte.

Purtroppo è arrivata la conferma da parte del Parco Marino di Punta Campanella: la balenottera di Sorrento è morta: https://t.co/kMOzYU5tZ2 pic.twitter.com/3xqeuxaGzB — Giovanni Gugg (@gioggsan) January 15, 2021

Ma, soprattutto, bisognerà capire perché la balena (dovrebbe essere una balenottera comune) ha perso così tanto l’orientamento da non riuscire a trovare il mare aperto: eppure, nel porto non c’erano ostacoli che le impedivano di ritrovare la strada. L’animale, per motivi da chiarire, ha perso l’orientamento “puntando” sempre nella zona del porto. Già lo scorso giugno un animale di dimensioni molto simili fu avvistato in queste acque: non c’è ancora la certezza, ma dovrebbe trattarsi della stessa piccola balena.