Meghan Markle ed il principe Harry avrebbero commesso un grave errore che riguarda il piccolo Archie, loro figlio: ecco cosa sappiamo.

La stampa inglese ha recentemente attaccato la coppia (ancora per poco) reale, formata da Meghan ed Harry. Al centro delle polemiche, questa volta, ci sarebbe la strumentalizzazione del primo figlio della coppia, il piccolo Archie. Ecco che cosa è successo: i due giovani consorti hanno davvero sbagliato?

Meghan Markle ed Harry: secondo gli inglesi hanno strumentalizzato loro figlio

Non è insolito trovare la i duchi del Sussex al centro di qualche accesa polemica.

Dopo aver fatto tremare tutto il mondo con la loro Megxit (ed aver, successivamente, ritrattato come vi abbiamo spiegato qui), oggi Meghan ed Harry sono di nuovo sotto gli occhi dei riflettori.

Le critiche, oggi, riguardano l’arrivo dello speciale natalizio, di soli 33 minuti, che inaugura il loro prossimo progetto: un podcast.

Dopo aver firmato un contratto con Spotify per una cifra da capogiro (40 milioni di dollari) i duchi del Sussex hanno, infatti, fatto uscire ieri un episodio inaugurale.

No, tranquilli, non si tratta di niente di terribile come il programma che vi dice quanto fa schifo la musica che ascoltate! “Archwell Audio” è il nome scelto da Harry e Meghan e promette di essere un podcast veramente fuori dal comune.

Solo nella prima puntata è intervenuto anche Elton John e Meghan ha assicurato che molti “amici” (un eufemismo per dire “famosissimi”) faranno una comparsata.

L’idea è quella di commentare insieme il terribile anno appena passato e trovare nuova forza e speranza per il futuro.

La puntata inaugurale di mezz’ora è uscita ieri ed è stata recepita positivamente dalla maggior parte del pubblico. In Inghilterra, però, si è scatenata una discussione decisamente accesa riguardo l’intervento del piccolo Archie, il figlio della coppia reale.

A conclusione dello speciale, infatti, è possibile sentire il giovane principe Archie augurare a tutti un “Buon anno nuovo”. Il contributo è sicuramente tenero ed estremamente dolce: i fan, però, non lo hanno gradito troppo.

In molti si sono scagliati contro Meghan ed Harry, chiedendo loro quale fosse il motivo di usare Archie come “uno strumento di scena“. La coppia ha sempre mostrato un grande riserbo nei confronti della propria vita privata ed ha tutelato, in ogni maniera, l’arrivo e la figura del primo figlio.

Incredibile ma vero, però, alla fine del loro podcast gli auguri di Archie hanno scatenato un vero e proprio attacco. Non di certo al bambino, che ha commosso tutti quanti, ma proprio nei confronti dei genitori. Moltissimi utenti inglesi hanno riempito Twitter di commenti ed appunti. C’è chi li critica per aver rinunciato ai titoli in vista di “facile denaro” e chi vuole che vengano allontanati immediatamente dalla Famiglia Reale: “E’ vostro figlio, come avete potuto? Strappategli i titoli regali e levateli dalla successione reale”

In tantissimi hanno criticato l’utilizzo fatto proprio del piccolo Archie, sostenendo che la puntata sia stata noiosa e poco interessante e che il contributo di Archie sia servito ad attirare gli ascoltatori. Una nota amara, di certo, tra le tante positive che hanno accolto l’arrivo del podcast.

Il dubbio, però, rimane; Meghan Markle e Harry sono sempre stati gelosissimi della propria privacy e di quella del figlio. Il piccolo Archie ha fatto pochissime apparizioni pubbliche e questa era la prima volta (data anche la sua, ovviamente, giovanissima età) che i sudditi ed il pubblico hanno potuto ascoltare la sua voce.

La stampa inglese ed i sudditi della Regina sono particolarmente sensibili a questi “passi falsi“; non poco tempo fa, infatti, anche il principe William è stato criticato duramente a causa di alcuni piccoli segreti.

Insomma, pare che l’intervento di Archie abbia scatenato un vero e proprio turbine di commenti e considerazioni. Il dubbio venuto ai più è che questa fosse proprio l’intenzione dei duchi del Sussex.

Insomma, Meghan e Harry potrebbero aver usato Archie per rendere il loro podcast più interessante e convincere quante più persone possibili a sentirlo. Se questo era l’obiettivo, forse ci sono riusciti. La prima puntata ufficiale, infatti, è attesa con ansia da tutti, fan e detrattori: vedremo cosa succederà.