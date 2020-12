Finalmente è arrivato il sito contro Spotify che (in maniera scherzosa) giudica i tuoi gusti musicali e ti dice se fanno schifo.

Esasperato dallo Spotify Wrap dei tuoi amici e colleghi? Ne hai abbastanza di sentir parlare delle meraviglie legate ad artisti che tutti conoscono? Quel tuo contatto snob che ascolta solo musica introvabile ti ha fatto impazzire?

Bene, è arrivata la soluzione a tutti i tuoi problemi. Sorprendi amici, parenti, sconosciuti e chiunque altro con questo sito che giudica i gusti musicali e ti dice, dritto in faccia, quanto fanno schifo le tue scelte!

Contro Spotify arriva il sito che ti insulta: ecco di cosa stiamo parlando

Saranno fiorite anche sui tuoi social le grafiche di Spotify che mostrano agli utenti com’è andato il loro anno musicale.

Capita ogni anno che i tuoi contatti inizino a condividere “Quale canzone hanno ascoltato di più” e “Quanti generi nuovi hanno scoperto”, lasciandoti nella più totale confusione.

Tranquillo, si tratta dello Spotify Wrap che, una volta l’anno, colpisce come un tornado il mondo del web e rende veramente impossibile aprire un social network qualsiasi.

Ovviamente non mancano prese in giro, lamentele e tutta il gustosissimo contorno di critiche e polemiche online che rendono davvero riuscito un exploit social.

Quest’anno, però, è uscita una novità che fa decisamente sorridere.

Se ancora non l’hai vista usare tra i tuoi contatti, puoi essere tu il primo a stupire tutti grazie a questo sito che ha creato uno strumento veramente divertente.

Ovviamente si fa per scherzare e quindi non preoccuparti: l’intento non è quello di offendere nessuno anche se, con ogni probabilità, verrai insultato non poco!

Non importa che tu abbia o non abbia pubblicato il tuo Wrap di Spotify di quest’anno o se fai parte degli adepti di una o dell’altra fazione (chi dice che va assolutamente pubblicato e chi sostiene il contrario).

Ti possiamo assicurare che avrai assolutamente voglia di pubblicare su tutti i tuoi social il Wrap… al contrario!

Il sito che ha reso possibile questa operazione si chiama ThePudding e trovate qui l’intelligenza artificiale che giudicherà i vostri gusti musicali.

Un po’ come l’intelligenza artificiale di Facebook che, fra poco, leggerà gli articoli al posto nostro!

Ovviamente si tratta di un software creato per ridere ma, lo vedrete anche nella schermata iniziale, questa intelligenza artificiale non dà giudizi casuali!

I suoi parametri, infatti, sono stati tarati su quelli di diversi magazine musicali che si occupano di indie, pop e rock.

Insomma, nonostante gli insulti sappiate che il software di musica se ne intende eccome!

Per sapere cosa ne pensa dei vostri gusti musicali l’intelligenza artificiale di ThePudding dovrete accedere al vostro Spotify e collegarlo tramite pochi click.

Ve lo diciamo in anticipo perché, di questi tempi, è sempre meglio essere sicuri ed informati quando si tratta di sicurezza online.

Solo pochi giorni fa, infatti, Facebook ha rivelato dati sensibili degli utenti Instagram; in più vi avevamo già parlato qui di quanto sia importante avere cura delle proprie password.

Vi possiamo comunque rassicurare: il sito è sicuro e lo abbiamo anche provato!

L’unica cosa che non è al sicuro sono i vostri gusti musicali: preparatevi a vederli completamente distrutti!

Insomma, se avete qualche amico che volete prendere in giro oppure volete semplicemente avere il vostro, personalissimo, Wrap di Spotify avete qui la soluzione.

Ricordatevi solo di non offendervi troppo e di prenderla sul ridere!