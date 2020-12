Prova anche tu a vincere una delle fortunate estrazioni e ricevere il bacio di questa dea bendata. Giulia Salemi potrebbe fare per te.

Il sogno di tutti noi è sicuramente quello di avere tanti milioni di euro sul conto in banca per poter realizzare tutto ciò che desideriamo. Magari una bella vacanza da sogno in Giappone, un mese in crociera in giro per il mondo, vedere da vicino le cascate del Niagara. C’è sempre quindi almeno, si fa per dire, una persona che cerca di indovinare i numeri fortunati per ricevere il bacio della dea fortuna.

Dove trovare questi numeri da giocare e da utilizzare per tentare la sorte è a volte davvero un grandissimo mistero. C’è chi li cerca nella famosissima smorfia napoletana, oppure invece si basano sull’interpretazione dei sogni fatti sere prima oppure ancora altre persone durante il percorso quotidiano cercano numeri in ciò che viene visto intorno magari nei cartelli pubblicitario cose affini.

Oggi i numeri invece ce li dà proprio la bellissima e chiacchieratissima Giulia Salemi. Infatti, facendo alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la bella influencer ed ora coinquilina della casa del GF VIP vediamo che:

Nome: Giulia Salemi

Giulia Salemi Data di nascita: 1 Aprile 1993

1 Aprile 1993 Età: 27 anni

27 anni Segno zodiacale: Ariete

Ariete Professione: Modella, Personaggio televisivo, Influencer e conduttrice televisiva

Modella, Personaggio televisivo, Influencer e conduttrice televisiva Titolo di studio: Diploma

Diploma Luogo di nascita: Piacenza

Piacenza Altezza: 1.74 cm

1.74 cm Peso: 62 kg

62 kg Followers: 1.2 milioni

1.2 milioni Libri: attualmente pubblicato il primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”

attualmente pubblicato il primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” Curiosità: si posizionò quarta al concorso di Miss Italia del 2014 mentre nel 2016 condusse il suo primo show con Simona Ventura

Sulla base dei dati raccolti e delle curiosità sopra riportate e che richiamano a numeri simbolici molto importanti andremo a calcolare i numeri fortunati di Giulia Salemi.

La bellissima Giulia Salemi ti dà i numeri che cerchi da sempre

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la influencer tutto pepe Giulia Salemi:

1 (giorno di nascita della influencer, corrispondenza in numeri dell’ariete che è il primo dei segni zodiacali, numero di libri pubblicati, nonché il primo metro di altezza oltre ai centimetri pari a 74. Non dimentichiamoci anche del primo milione di followers su Instagram)

(giorno di nascita della influencer, corrispondenza in numeri dell’ariete che è il primo dei segni zodiacali, numero di libri pubblicati, nonché il primo metro di altezza oltre ai centimetri pari a Non dimentichiamoci anche del primo milione di followers su Instagram) 2 (il numero restante dopo il milione di followers)

(il numero restante dopo il milione di followers) 4 (mese di nascita della modella e influencer italiana di origini persiane ed anche posizione in cui si stabilì al concorso di Miss Italia in cui partecipò nel 2014)

(mese di nascita della modella e influencer italiana di origini persiane ed anche posizione in cui si stabilì al concorso di Miss Italia in cui partecipò nel 2014) 14 (ultime due cifre dell’anno di partecipazione al concorso di Miss Italia dove si piazzò per l’appunto quarta)

(ultime due cifre dell’anno di partecipazione al concorso di Miss Italia dove si piazzò per l’appunto quarta) 16 (ultime due cifre dell’anno della sua prima conduzione di uno show)

(ultime due cifre dell’anno della sua prima conduzione di uno show) 19 (le prime due cifre dell’ anno di nascita della splendida influencer)

(le prime due cifre dell’ anno di nascita della splendida influencer) 20 (prime due cifre dell’anno di partecipazione a Miss Italia e della sua prima conduzione al fianco di Simona Ventura)

(prime due cifre dell’anno di partecipazione a Miss Italia e della sua prima conduzione al fianco di Simona Ventura) 27 (l’età della splendida ragazza)

(l’età della splendida ragazza) 62 (il peso della modella e influencer ora nella casa più spiata d’Italia)

(il peso della modella e influencer ora nella casa più spiata d’Italia) 93 (le ultime due cifre dell’anno di nascita della bella conduttrice, numero che non può essere considerato perché supera il 90)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

I numeri vincenti secondo i calcoli su Giulia Salemi e che sono quindi giocabili sono:

1 – 2 – 4 – 14 – 16 – 19 – 20 – 27 – 62 – 74

Vogliamo tutti quella vittoria che possa garantirci quella vita da sogno che pensiamo di meritare e che vorremmo realizzare. Giulia Salemi potrebbe fare al caso tuo ed essere lei la famosa dea bendata a cui tanto ti vorresti affidare.

Potrebbe darti quel bacio tanto atteso e farti vivere il sogno della vittoria!