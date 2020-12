C’era chi se lo aspettava e chi, invece, pensava fosse tutto finito. La Royal Family, però, continua a stupirci con colpi di scena incredibili.

Nessuno sa perché la vita dei reali d’Inghilterra ci interessi così tanto. Dopotutto, se non siamo nati su suolo britannico, è insolito che tutti i movimenti dei vari principi, principesse ed aspiranti re sia per noi di qualche interesse.

Eppure tutto il mondo (noi compresi) ha seguito le avventure del principe Harry e di Meghan Markle che, poco dopo il matrimonio, hanno annunciato la volontà di rinunciare ai privilegi della corona. Le carte in tavola, però, sono state mischiate ancora una volta.

Ecco qual è la nuova, incredibile, richiesta dei conti del Sussex.

Royal Family: Harry e Meghan chiedono l’intercessione della Regina

Per chi non conosce la storia, è d’obbligo un piccolo riassunto.

Il principe Harry, sesto in linea di successione al trono d’Inghilterra, e Meghan Markle sono balzati agli onori delle cronache per il loro amore poco convenzionale.

Meghan non è la classica duchessa, anzi, non solo è americana ma anche più grande del principe Harry e (orrore degli orrori) divorziata.

Il loro fidanzamento e conseguente matrimonio (celebrato nel 2018) ha decisamente scosso la società inglese e cambiato tutte le regole! Certo, non sono gli unici ad aver nascosto qualche segreto: anche alcune scappatelle del principe William hanno visto la luce di recente! Nonostante sapessimo, quindi, che la nuova coppia reale non fosse una delle più ortodosse, in pochi si aspettavano il passo successivo.

Nel Gennaio del 2020 (sembra lontanissimo, eppure si tratta proprio di quasi un anno fa), i due consorti hanno deciso di abbandonare la Corona.

Dopo aver dato l’annuncio con un post su Instagram e scatenato una crisi non da poco, i duchi del Sussex l’hanno spuntata.

La regina Elisabetta, infatti, ha concesso loro la possibilità di retrocedere dagli obblighi della Corona e di diventare, a tutti gli effetti, due persone indipendenti.

Non più reali, privi di titolo e benefici e costretti a guadagnarsi “la pagnotta”, per così dire, con il solo sudore della fronte.

Inutile raccontarvi quale sia stata la reazione: in tantissimi hanno accusato Meghan di essere una approfittatrice e di manipolare il giovane Harry.

Sgomento e sconcerto da parte di reali e supposti tale, crisi delle istituzioni e chi più ne ha più ne metta.

Poi ci si è messa anche la pandemia e, sicuramente, la situazione dei duchi del Sussex ha smesso di preoccupare la maggior parte delle persone. Almeno fino ad oggi.

La regina Elisabetta, infatti, aveva concesso alla coppia poco più di un anno di “transizione” che dovrebbe scadere a il 31 Marzo 2021. Meghan e Harry avrebbero dovuto, in questo lasso di tempo, affrancarsi completamente dalla corona ed iniziare la loro nuova vita.La Regina avrebbe, poi, esaminato la situazione e deciso cosa fare: se tagliare completamente i legami oppure reintegrarli nella Royal Family.

Harry e Meghan ci ripensano, ecco i motivi

Invece, purtroppo, la vita ci ha messo lo zampino ed ecco che, secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, i due sarebbero tornati a chiedere il perdono della Regina.

Si tratterebbe della richiesta di una concessione di tempo più lunga per finalizzare quella che ormai è conosciuta ai più come Megxit.

I duchi del Sussex, quindi, vorrebbero mantenere intatti i loro privilegi e patrocini reali ancora per qualche tempo. I motivi sarebbero svariati. Tra accordi che proprio non vanno giù alla Corona (presi da Harry e Meghan con Netflix e Spotify) e le celebrazioni per quello che sarebbe stato il 60 compleanno di Diana, il 2021 non sembra l’anno giusto per abbandonare i privilegi reali.

Non dimentichiamoci, poi, che questo è l’anno nel quale la Regina compirà 95 anni mentre Filippo (il nonno di Harry) spegnerà ben 100 candeline.

Harry vorrà sicuramente partecipare a tutti questi eventi e c’è la possibilità che, non essendo più “royalty” debba rinunciarvi.

Harry sarebbe in dubbio, quindi, e la coppia ha deciso di chiedere un’estensione alla regina Elisabetta, in modo da poter rimanere “reale” ancora per un altro anno.

Le speculazione, nel frattempo, si sprecano.

Tra chi sostiene che la coppia sia in crisi e chi vede nella loro dichiarazione un pentimento decisamente repentino una volta assaggiata la vita reale (intesa come vita vera), quasi tutti hanno espresso un’opinione a riguardo.

E voi? Cosa ne pensate?