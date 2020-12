Indovina il vip misterioso di oggi. In questa foto è molto piccola ma lo sguardo è rimasto identico. Oggi fa impazzire il web con le sue foto

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in questa foto? Si tratta di un personaggio molto famoso nel nostro paese. In questa foto è ovviamente complicato riconoscerla ma c’è qualcosa che potrebbe aiutarti molto: lo sguardo, infatti, è rimasto quasi identico. Il vip misterioso di oggi entra molto spesso nelle case degli italiani.

Questa foto è stata scattata nella metà degli anni ’90, perché il vip misterioso di oggi è ancora molto giovane. Nonostante questo, ha già avuto molte esperienze professionali importanti e soddisfacenti, ottenendo una grossa popolarità e un successo enorme. Lo scatto è stato sicuramente fatto nel Sud dell’Italia, perché il vip misterioso di oggi viene dal Meridione, anche se non vive più nella sua città da diversi anni.

La città che l’ha adottata, infatti, è Milano, dove la nostra amica ha iniziato a lavorare e a farsi conoscere. E’ una delle migliori nel suo campo, molto richiesta anche da diverse aziende, che fanno a gara per ottenere il suo volto per le pubblicità.

Conduttrice televisiva e giornalista, si è messa in mostra anche per le sue doti fisiche, che fanno impazzire tutti gli appassionati di calcio e non solo. Nominando lo sport del quale si occupa ogni settimana è chiaro che stiamo parlando di Diletta Leotta, giornalista e volto principale di Dazn. Scopriamo qualcosa in più della nostra Diletta.

Diletta Leotta, biografia e carriera

Nome : Diletta Leotta

: Diletta Leotta Luogo di nascita : Catania

: Catania Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 16 agosto 1991

: 16 agosto 1991 Età : 29

: 29 Altezza : 175 cm

: 175 cm Peso : 63 kg

: 63 kg Taglia : dato non disponibile

: dato non disponibile Occhi : nocciola

: nocciola Capelli : biondi

: biondi Numero di scarpe : 38

: 38 Tatuaggi : due, sul polso e sull’inguine

: due, sul polso e sull’inguine Misure : 86-61-89

: 86-61-89 Dove vive : Milano

: Milano Compagno attuale : nessuno

: nessuno Ex fidanzati : Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì ed ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport. Dal 2019 al 2020 è stata legata al pugile Daniele Scardina

: Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì ed ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport. Dal 2019 al 2020 è stata legata al pugile Daniele Scardina Segno Zodiacale : Leone

: Leone Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Canale ufficiale Youtube : Youtube

: Youtube Professione: conduttrice televisiva e giornalista

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991, sotto il segno del Leone. Suo padre Rori è un avvocato civilista, sua madre si chiama Ofelia Castorina. Si diploma al Liceo Scientifico nel capoluogo etneo ma già a 17 anni inizia a lavorare in televisione, collaborando con l’emittente Antenna Sicilia. La sua bellezza è evidente sin da subito, partecipa infatti a Miss Muretto nel 2006 e a Miss Italia nel 2009, ma viene scartata alle preselezioni.

Nel 2011 si trasferisce a Milano e inizia a lavorare a Mediaset. L’anno successivo passa a Sky, dove conduce il meteo fino al 2015. Il treno, quello che passa una volta sola, arriva nel 2015, quando Sky le affida il programma sulla Serie B, che riscuote un grosso successo e le permette di farsi conoscere al pubblico di massa. Nel 2016 è accanto ad Ilaria D’Amico nella conduzione del programma sugli Europei di calcio. Tra il 2017 e il 2018 conduce Goal Deejay, continuando a far aumentare la propria notorietà.

Dopo un breve passaggio su Fox, nel 2018 per lei inizia un nuovo progetto. Dazn acquista parte dei diritti tv del campionato di Serie A e le affida il compito di testimoniale e prima donna della rete. Diletta diventa il volto più noto del panorama calcistico italiano, anche grazie alle sue interviste ai principali personaggi del mondo dello sport, italiano e non solo. Proprio grazie alla sua notorietà, riesce ad affermarsi anche nella conduzione di programmi non sportivi, come Miss Italia 2018, su La7. Dal 2016 lavora a Radio 105.

Nel 2020 Amadeus la sceglie per affiancarlo nella conduzione di una delle cinque serate del Festival di Sanremo. Il suo monologo sulla vecchiaia, nel quale coinvolge anche la nonna, diventa immediatamente virale sul web e fa milioni di visualizzazioni.

In questo momento è ancora il volto di punta di Dazn. Diverse aziende le hanno fatto girare degli spot ultimamente, tra queste spicca sicuramente Intimissimi. La sua pubblicità è stata molto apprezzata dal pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, vita privata

Diletta Leotta è laureata in giurisprudenza all’università LUISS di Roma. Ha conseguito questo traguardo nell’ottobre 2015. E’ da sempre molto legata alla sua città, Catania. Pubblica sempre molti video e foto ogni volta che torna nella sua amata Sicilia. E’ stata legata sentimentalmente a Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì ed ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport. Dal 2019 al 2020 è stata legata al pugile Daniele Scardina. In questo momento, nonostante ogni tanto le vengano ‘addebitati’ diversi flirt, è single.