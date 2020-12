Covid-19, anche oggi lunedì 28 dicembre, consueto e quotidiano appuntamento con i dati ufficiali del Ministero della Sanità e della Protezione Civile sull’emergenza pandemia. All’interno dell’articolo anche le ultime della giornata

Arrivano anche oggi, lunedì 28 dicembre 2020, i dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Ieri è partito, con successo, il VDay. Somministrati i primi vaccini, anche se con una simbolica copertura di circa 10mila dosi. Dalla prossima settimana le dosi settimanali che arriveranno in Italia saranno molte di più: oltre 400mila. Si spera possa essere l’inizio della fine di questo incubo.

Intanto, è opportuno controllare come procede l’epidemia sui dati ufficiali su contagi, decessi e altri numeri importanti. Come sempre potrete leggere il bollettino in tempo reale sul nostro sito. Ieri i morti sono scesi ancora: si sono registrati 298 morti. Un dato che tende a calare. Ma è utile capire il rapporto tra tamponi effettuati e positivi, tenendo presente che nei giorni scorsi ne sono stati fatti molti di meno a causa delle festività. Qui, invece, potrete leggere il bollettino della giornata di ieri, domenica 27 dicembre 2020.

Covid-19 bollettino di oggi 28 dicembre

I dati sulla pandemia vengono compilati dal Ministero della Salute e rilasciati dalla Protezione Civile. Vediamo insieme il bollettino di oggi, lunedì 28 dicembre. (clicca qui per aggiornare la pagina)

Ecco l’elenco dettagliato e specifico con i nuovi contagi, morti, guariti. Ma anche il numero dei tamponi eseguiti. Di seguito la situazione dei casi di Coronavirus su scala nazionale.

Totale casi: 8.585 contagiati

Morti: 445

Tamponi: 68.681

Dimessi/Guariti: 14675 guariti

Ricoverati: +361 ricoveri

Terapie intensive: -15 in terapie intensive

Tasso di positività: 12,5% (-2,4%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

A seguire, invece ecco ogni singolo dato riguardante tutti i contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ecco le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: + 573

Piemonte: + 313

Campania: + 433

Veneto: + 2782

Emilia Romagna: + 750

Lazio: + 966

Toscana: + 181

Sicilia: + 650

Liguria: + 173

Puglia: + 645

Marche:+ 131

Abruzzo:+ 41

Friuli Venezia Giulia:+ 187

Umbria: + 88

P.A. Bolzano: + 120

Sardegna: + 156

P.A. Trento:+ 99

Calabria: + 212

Valle d’Aosta: + 61

Basilicata: + 17

Molise: + 7

In questo elenco potete trovare la situazione con i dati sull’aumento di casi per ogni regione, come riportato dal bollettino ufficiale della Protezione Civile.

Covid-19: da oggi l’italia torna in zona arancione. Cosa si può fare

L’Italia da oggi entra ufficialmente in zona arancione. Si allentano le restrizioni: i negozi rimarranno aperti fino alle 21, ma bar e ristoranti restano chiusi. Consentito solo l’asporto. E’ possibile muoversi liberamente nel proprio comune, ma è vietato lasciare la regione in cui si risiede, salvo i soliti motivi di necessità. Vietato anche lo spostamento tra i comuni, ma solo se questi hanno dai 5mila abitanti in giù. Vietato, in ogni caso, recarsi nei capoluoghi di provincia.