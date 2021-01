La monarchia inglese è finita secondo gli studiosi. Secondo Christopher Lee, esperto reale, la Royal Family non sopravvivrà: ecco perché.

La regina Elisabetta sarà l’ultima regina che regnerà sull’Inghilterra. Ma non è solo perché, dopo di lei, ci dovrebbero essere dei regnanti di sesso maschile, no. Secondo gli studiosi della Royal Family, infatti, la casa di Windsor ha i giorni contati. Sentiamo cosa dice Christopher Lee, studioso ed esperto della Famiglia Reale inglese, riguardo il futuro dei regnanti d’Inghilterra. Le notizie, di certo, non sono delle migliori.

Monarchia inglese finita: dopo Elisabetta non ci sarà nessuno

Non ci sarà più nessuno come lei. Certo, anche se a 94 anni ci sembra ancora più attiva che mai, con le sue velleità di diventare cantante pop, sappiamo tutti che, prima o poi, dovremmo aspettarci la notizia peggiore. Quella che la regina Elisabetta II, dopo più di 60 anni di onorato servizio in quanto reggente della monarchia d’Inghilterra, lascerà il trono al figlio od al nipote.

Noi ci auguriamo che questo avvenga il più tardi possibile e, a quanto pare, non siamo gli unici. Anche gli esperti della Royal Family, infatti, concordano con l’idea che, dopo Elisabetta, inizierà un periodo veramente nero per i reali.

Anzi, c’è chi si è spinto a dire che, dopo di lei, la monarchia inglese finirà, con ogni probabilità, nel dimenticatoio. Ma perché?

Secondo gli esperti, quindi, non ci sarà più una regina come Elisabetta. Noi, ovviamente, non possiamo far altro che dare loro ragione! Indubbiamente, Elisabetta è stata ed è tuttora una Regina con la R maiuscola. Il motivo? Semplicemente che, per lei, un sovrano è qualcuno capace di creare “l’istituzione” della monarchia.

Effettivamente noi, di Elisabetta, sappiamo poco e niente.

Certo, abbiamo scoperto cosa ha fatto con il principe Filippo ed anche chi le ha rubato in casa beni per oltre 100.000 sterline. Non abbiamo mai saputo, però, come ha reagito o cosa ha pensato la monarca d’Inghilterra! Secondo Christopher Lee, esperto di monarchia che lavora per la BBC, sarebbe proprio questa la differenza che separa Elisabetta da suo figlio e da suo nipote.

La discendenza reale, infatti, non è neanche lontanamente misteriosa o distaccata dalle “passioni” di tutti i giorni quanto Elisabetta, anzi! Carlo è (tristemente) famoso per essere stato al centro di un triangolo amoroso che, ancora oggi, riempie le pagine di tutti i quotidiani. Il modo orribile con il quale ha trattato la principessa Diana a favore di Camilla Parker-Bowles (che ha poi, successivamente, sposato nonostante sia divorziata) ha sconvolto i fan della monarchia di tutto il mondo.

C’era da sperare nel principe William che, però, ha dimostrato di non essere tanto lontano dal padre.

Da quando i suoi “peccatucci” sono stati svelati, infatti, la popolarità del principe ha subito un vero e proprio calo. Se il principino George potrà risollevare le sorti della monarchia è una domanda alla quale non possiamo rispondere ora. Ci sarebbe da sperare che la bis-nonna gli insegni qualcosa: ma le condizioni anagrafiche non ci fanno sperare per il meglio!

Di certo, comunque, non ci sono solo motivazioni sentimentali ma anche politiche e sociali a contribuire alla fine della monarchia inglese. Secondo gli studiosi il “regno” andrà sempre più disgregandosi, mentre i componenti della Royal Family finiranno per venire “ridimensionati” a mera appendice. Insomma, a quanto pare i reali inglesi hanno i giorni contati: poggia tutto, come da sempre, sulle spalle di Elisabetta.

Quanto ancora potrà portare avanti questo peso?