Antonella Elia racconta il suo dramma: era tutto vero

Una battuta infelice e tutto poteva finire lì. Invece da un paio di settimane Antonella Elia è oggetto di attacchi durissimi da parte degli haters, ma anche di critiche feroci da parte di chi la conosce bene e avrebbe dovuto sapere. Ha aspettato un po’, l’opinionista del GF Vip 5, ma adesso ha deciso di uscire allo scoperto raccontando il suo dramma.

Tutto era nato quando aveva giudicato in maniera eccessiva il chili di troppo messi su da Samantha De Grenet, Non una scelta, da parte della showgirl che oggi è nella casa del GF Vip, ma le scorie della malattia contro cui ha combattuto. E così Antonella Elia al centro della polemica è finita per non aver saputo dare il giusto peso alle parole. Allora si era difesa dicendo di avere dovuto affrontare anche lei un tumore, Benedicta Boccoli che la conosce da tempo aveva smentito e così era passata pure per bugiarda.

Troppo dolore per non reagire e così la showgirl torinese ha deciso che era arrivato il momento di raccontare tutto. Lo ha fatto con un’intervista al settimanale ‘Panorama’ nella quale rivale il suo personale dolore. Nel 2016 dopo un controllo ha scoperto di avere un tumore al seno, “un carcinoma ‘in situ’. In questi ultimi giorni ho capito che non dovevo vergognarmi e mi sono raccontata”, spiega l’opinionista oggi su Instagram.

Poi entra nel dettaglio dell’operazione: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”. Quello che non sopporta, sono gli attacchi gratuiti anche se ha decido di non querelare nessuno. Ma vuole che la sua esperienza serva di esempio anche per altre donne, anche perché nessuno deve provare vergogna per il fatto di essere malato

Antonella Elia racconta il suo dramma e si scaglia contro l’amica: è guerra

Ma cosa ha raccontato Antonella Elia durante l’intervista a Panorama? Non ha usato parole tenere nei confronti di Benedicta Boccoli, perché la conosce da 30 anni e non si aspettava un attacco così pesante. Lei lo definisce “un gesto di sciacallaggio” perché tutti i tumori sono uguali, non ne esistono alcuni più nobili di altri.

A lei sono stati tolti 4 centimetri di seno, per quattro anni è stata sotto controllo da parte di uno specialista. Per fortuna il tumore è stato scoperto allo stadio iniziale e non ha avuto altre conseguenze, ma è stata una situazione pesante da sopportare. Era l’ultimo segreto su di lei che ancora conservava, ora ha deciso di uscire allo scoperto perché nessuno può mettere in discussione la sua onestà

E in sua difesa è scesa in campo anche Vladimir Luxuria, La nota opinionista tv ha criticato il tiro al bersaglio su Antonella Elia e il fatto che sia dovuta uscire allo scoperto, fare coming out sulla sua malattia mentre avrebbe voluto tenerla nascosta. Nella prossima puntate del GF Vip ci sarà un chiarimento con Samantha?