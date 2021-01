Il nuovo programma di rai 2 vede giovani in età compresa fra i 18 ed i 23 anni alle prese con la vita militare. Martina Albertoni è una di essi.

Il programma regala agli spettatori del piccolo schermo una piccola parentesi della vita militare così da poterne trarre esempio da questo nuovo format che è un esperimento sociologico di forte valore. Giovani della famosa “generazione Z” mettono le proprie doti a disposizione per affacciarsi alla vita militare e cercare di mostrare al pubblico la loro attitudine alla disciplina ed al rigore militare. Primo episodio, primo appuntamento per il nuovo format è c’è già del caos all’interno del programma per la piccola recluta Martina Albertoni che già minaccia di voler uscire e tornarsene direttamente a casa.

La Caserma: Martina Albertoni minaccia di voler andare via nel primo episodio

Le regole del format sono chiare e sono anche molto stringenti ma chiunque partecipi a questo programma sa benissimo di doverle rispettare fino in fondo altrimenti è libero di poter andare a casa quando vuole.

Il primo esercizio fisico del primo appuntamento è stata la corsa ad ostacoli che sin da subito si è dimostrata essere molto difficile. La “recluta” Martina Albertoni non è riuscita a superare tutti gli ostacoli e proprio per questo motivo ha sentito di non potercela fare ed ha chiesto di poter tornare a casa.

“Non ce la faccio, sento di non dover stare qui. Non ci riesco” dice fra le lacrime la giovane ragazza che ama aiutare i propri genitori nel proprio agriturismo. Subito consolata dalle proprie “nuove colleghe reclute” è stata poi anche ripresa da uno degli esperti per essere incoraggiata a continuare in un modo naturalmente molto militare. Cosa riserva il futuro della recluta Martina Albertoni all’interno del programma? Riuscirà a rimanere assieme agli altri 21 ragazzi per tutte e 4 le settimane?

