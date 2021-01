Hai più di 18 e meno di 30 anni? Per tutti i ragazzi della Generazione Z arriva “La Caserma” la docuserie che ti sfida a non usare i social.

Cinque istruttori professionisti, quindici ragazzi da ogni parte d’Italia, trenta giorni, sei puntate ed un capo inflessibile. Ecco gli ingredienti che formano il mix della nuova serie di Rai 2, pronta ad andare in onda da mercoledì 27 Gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma che promette di svelare i segreti nascosti ed il carattere dei giovani di 20 anni che si affacciano, per la prima volta, alla vita adulta.

La Caserma: ecco cosa devi sapere sul docu-reality di Rai 2

Se hai meno di 30 anni e più di 18, se non sai ancora come sarà il tuo futuro nonostante tu abbia finito la scuola e se hai il telefono sempre in mano, allora complimenti! Potresti essere uno dei protagonisti de La Caserma, il nuovo show di Rai 2 che promette di regalarci delle vere e proprie emozioni.

La location sarà una vera e propria caserma, situata a Levico in provincia di Trento.

I protagonisti? Sette ragazzi e sei ragazze che non sono più adolescenti ma non sono ancora adulti e che dovranno vedersela con gli “istruttori”. Lo scopo? Sembra semplice ma, in realtà, è decisamente più complicato di quanto possiamo aspettarci.

Diventare adulti tutti insieme, formando una vera e propria “squadra“.

In trenta giorni, mostrati agli spettatori tramite sei puntate, La Caserma promette di svelare tutti i retroscena dei giovani di oggi. Specialmente, poi, di quelli che rientrano nella categoria “Generation Z“! Sì, parliamo proprio di quei ragazzi che conoscono internet come le loro tasche, nati e cresciuti in un momento in cui passato e futuro hanno iniziato a fondersi.

Persone che si muovono in una società difficile, dove trovare lavoro sembra impossibile e dove i social network sono diventati la prima fonte di connessione ed interazione. Insomma, nel corso di queste sei puntate e dei trenta giorni nei quali i concorrenti si troveranno “in caserma”, vedremo i 15 ragazzi confrontarsi con un percorso “militare” di disciplina. Convivenza, esercitazioni, addestramenti ed imparare a mettere il dovere prima del piacere, saranno elementi fondamentali della vita dei giovani.

L’idea è quella di superare i propri limiti imparando (tramite prove “fisiche“) ad entrare in contatto, per davvero, con gli altri. Affrontare e convivere con i problemi “reali” messi a nudo dal duro lavoro. Insomma, basta con TikTok e Instagram: la vita vera, prima o poi, arriva a “bussare” alla porta e La Caserma vuole assicurarsi che tutti i suoi allievi siano pronti ad affrontarla!