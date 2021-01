Sanremo 2021, spuntano i nomi degli ospiti: che sorprese

Sanremo 2021, a cinque settimane dal via del Festival spuntano i nomi degli ospiti sul palco dell’Ariston: Amadeus punta sulla musica italiana

Sarà un Festival di Sanremo 2021 pieno di donne, non ci sono dubbi. Accanto ad Amadeus e Fiorello infatti sono previste dieci co-conduttrici. Elodie e Matilde De Angelis quelle ufficializzate, ma ballano altri nomi come Vanessa Incontrada, Matilde Gioli, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Mariacarla Boscono, Miriam Leone.

Intanto però la produzione sta lavorando anche per il cast degli ospiti. Secondo l’Ansa potrebbero tornare sul palco dell’Ariston, questa volta non in gara, due grandi voci italiane, quelle di femminili più intense della musica italiana: Giorgia e Ornella Vanoni. E con loro è probabile anche l’arrivo di Fiorella Mannoia reduce dal successi di ‘La musica che gira intorno’ su Rai 1.

Ma non ci saranno solo donne, questo è certo. Altro nome caldissimo è quello di Can Yaman che secondo ‘La Repubblica’ arriverà in Riviera. E c’è da credere che lui e Diletta saranno tra i più ricercati. Inoltre secondo il sito DavideMaggio.it potrebbe arrivare anche Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro. Sanremo 2021, Amadeus per ora ha svelato solo alcuni nomi, come quelli di Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Il resto verrà.

Sanremo 2021, è polemica sulla scelta della Rai di ‘figuranti’ come pubblico

Sembra anche confermato che la Rai in questi giorni sta cercando “coppie di figuranti” per il pubblico dell’Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Lo spiega in anteprima l’Ansa citando un avviso pubblicato dall’azienda di stato. “È fondamentale avere il requisito di convivente –ci sarebbe scritto – che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro”. Richiesta anche un’autodichiarazione di convivenza e richiesto un tampone, poi rimborsato dalla Rai, nei giorni precedenti la convocazione.

Saranno 26 i Big in gara dal 2 al 6 marzo. Ve li ricordiamo in stretto ordine alfabetico:

Aiello “Ora”

Annalisa “Dieci”

Arisa “Potevi fare di più”

Bugo “E invece sì”

Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”

Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo “Bianca luce nera”

Fasma “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

Francesco Renga “Quando trovo te”

Fulminacci “Santa Marinella”

Gaia “Cuore Amaro”

Ghemon “Momento Perfetto”

Gio Evan “Amica”

Irama “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista “Amare”

Lo Stato Sociale “Combat Pop”

Madame “Voce”

Malika Ayane “Ti piaci così”

Maneskin “Zitti e buoni”

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band “Il farmacista”

Noemi “Glicine”

Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”

Random “Torno a te”

Willie Peyote “Mai dire mai (La locura)”.

Festival di Sanremo 2021, il programma completo delle cinque serate all’Ariston

Questo invece è il programma delle cinque serate al Festival di Sanremo 2021

Martedì 2 marzo 2021

Big: esibizione di 13 dei 26 in gara. Voteranno la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto.

Nuove Proposte: esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte. Voterà la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto. I primi 2 classificati passano alla finale di venerdì 5 marzo.

Mercoledì 3 marzo 2021

Big: esibizione di 13 dei 26 in gara. Voteranno la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto.

Nuove Proposte: esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte. Voterà la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto. I primi 2 classificati passano alla finale di venerdì 5 marzo.

Giovedì 4 marzo 2021

Big: esibizione dei 26 campioni con una canzone cover d’autore della storia della musica italiana, non necessariamente legata al Festival. Potranno esibirsi da soli o con un ospite italiano o internazionale. Votano i musicisti e i coristi dell’Orchestra del Festival. La classifica influirà su quella generale stilata nelle prime due serate.

Nuove Proposte: non è prevista esibizione delle Nuove Proposte.

Venerdì 5 marzo 2021

Big: esibizione dei 26 campioni. Vota la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

Nuove Proposte: la finale a 4. Vota la Giuria Demoscopica, il pubblico tramite Televoto e la Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web. Verrà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte.

Sabato 6 marzo 2021

Big: esibizione dei 26 campioni in gara. Votano la Giuria Demoscopica, il pubblico tramite Televoto e la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni in gara. Verranno riproposte le tre canzoni più votate e verranno azzerate le votazioni precedenti.

Da qui una nuova votazione della Giuria Demoscopica, del pubblico tramite Televoto e della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. La canzone più votata sarà la vincitrice del Festival di Sanremo 2021, verranno proclamate anche la seconda e la terza classificata.