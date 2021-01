Andrea Delogu e Francesco Montanari, arrivano indiscrezioni clamorose sul loro rapporto: la rivelazione che cambia tutto



Dal 2016 fanno coppia fissa anche davanti alla legge. Ma negli ultimi mesi forse qualcosa tra Andrea Delogu e Francesco Montanari è cambiato e una delle coppie più belle dello spettacolo e dalla televisione italiana vive un momento delicato.

Lo scoop arriva direttamente dal sito Giornalettismo e da Gabriele Parpiglia: il matrimonio sarebbe arrivato al capolinea dopo lunghi mesi di crisi e di pensieri. Fatale, per due come loro abituati a vivere sotto lo stesso tetto ma anche a non vedersi tutti i giorni per i rispettivi impegni, sarebbe stato il lockdown. La convivenza forzata invece di avvicinarli in maniera inscindibile avrebbe creato una frattura netta, al momento decisiva.

E a conferma di questa tesi ci sarebbe il fatto che la conduttrice in alcune delle sue più recenti Stories su Instagram abbia mostrato una certa malinconia. Ma non c’è solo questo, perché secondo alcune indiscrezioni la bella Andrea vivrebbe in una casa diversa da quella che condivideva con il marito e il loro cane.

Impossibile immaginare che una coppia fino ad oggi così riservata faccia sapere qualcosa in più. Semplicemente stanno continuando con i rispettivi impegno di lavoro. Lei su Radio 2 tutti i giorni, ma anche in televisione come ha fatto di recente come ospite nel nuovo ‘Affari Tuoi’ condotto da Carlo Conti. E lui, diventato famoso nel ruolo del ‘Libanese della serie tv Romanzo Criminale, tra tv, cinema e teatro.

Andrea Delogu e Francesco Montanari, un rapporto da sempre intenso e focoso

Qualche tempo fa era stata Andrea, intervistata da ‘Vanity Fair’, a confessare quanto fosse intenso il loro rapporto. Quando erano lontani per motivi di lavoro e capitava di incrociarsi in aeroporto non sapevano tenersi. Cominciavano a baciarsi come adolescenti al primo amore anche se «ormai dovremmo essere adulti, siamo marito e moglie. Siamo spesso lontani per lavoro: io torno, lui parte. L’intensità del sentimento non cambia. Del

resto, ci apparteniamo. Francesco è la persona che più mi conosce al mondo e viceversa”.

Appartenenza, la stessa che aveva dimostrato il giorno del matrimonio celebrato in grande segreto e solo con i parenti stretti. Come aveva spiegato lei negli anni successivi postando un video inedito della festa, si era anche messa a cantare ‘T’appartengo’ e tutti erano stati coinvolti tra applausi e risate.

Ma un paio di anni fa aveva fatto molto discutere una sua intervista al talk show ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani su La7: “Sono gelosa e sono sicura che mio marito mi abbia

tradito, però non ho le prove e lascio correre. Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito, sono certa”.

Poi però aveva aggiunto che non se la sentiva di buttare tutto in mare per un dubbio e soprattutto aveva spiegato che la sera prima di quella intervista avevamo litigato. Era arrabbiata, aveva parlato da donna ferita, si era quasi rimangiata tutto. Adesso è un’altra storia ma come andrà a finire lo sanno solo loro.