Erika Mattina è una delle giovani reclute de la “Caserma”, il nuovo esperimento sociologico tanto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo.

Il racconto fatto dalla ragazza ha toccato fin da subito il cuore del pubblico del piccolo schermo che subito ha mostrato tutta la vicinanza nei confronti della ragazza che ha avuto modo di raccontare un piccolo pezzo della sua storia.

Erika Mattina, come lei stessa dichiara, è una attivista per i diritti lgbtqia+ e non sempre purtroppo se l’è vista bene assieme alla propria altrettanto giovane fidanzata. Una coppia che si mostra molto legata. Tanto che la mancanza per la separazione si fa subito sentire.

Le sue lacrime hanno colpito il cuore di tutti.

La Caserma: Erika Mattina racconta la sua storia e commuove il pubblico

“Ho fatto coming out a 18 anni sono un po’ di mesi che non li sento, non è stato facile” dice la giovane recluta attivista per i diritti lgbtqia+. I suoi genitori e la giovane ragazza non hanno un rapporto in questo momento, secondo quanto riporta la ragazza.

Le parole della giovane hanno toccato dritto al cuore il pubblico del piccolo schermo che proprio stasera ha iniziato a seguire le vicende dei 21 ragazzi (nel prossimo episodio saranno al completo sembra) che si sono messi alla prova nel nuovo programma de “La Caserma”.

“Il mondo militare valuta l’individuo per quello che è, senza distinzione. Mi interessa che ci sia equilibrio coi commilitoni e che non ci sia alcun problema” dichiara il “sergente” (così chiamato dal concorrente George Ciupilan), uno egli esperti militari, che si è mostrato davvero molto attento all’argomento portato avanti dalla recluta Erika Mattina.

Le sue parole sono state un messaggio molto chiaro ed anche molto apprezzato dal pubblico che ha compreso il valore di quelle parole volte a chiarire che nel mondo militare si è tutti uguali, senza alcuna distinzione.

La storia di Erika Mattina ha già fatto affezionare tutti. Si spera in ulteriori sviluppi soprattutto per il suo rapporto con i genitori.

Comunque #teamerika che rappresenta la comunitá lgbtqi+ a #lacaserma 🏳️‍🌈 — idon’t have a name ⚯͛ (@babyxstranger) January 27, 2021

#LaCaserma la presentazione di erika mi ha fatto una gran tenerezza ma allo stesso tempo mi ha anche dato anche una gran forza. L’allontanamento dei genitori e degli amici, solo perché non accettano il tuo orientamento, penso sia una delle cosa peggiori. + — gio (@SLIPPEDL0VE) January 27, 2021

comunque io non me lo aspettavo e sono rimasta un attimo senza parole quando erika ha detto – la mia ragazza

che effetto possono fare le parole inaspettate❤️ #LaCaserma — – candeggina lemon 🏳️‍🌈💙💜💗😎 (@bastasonostanc) January 27, 2021