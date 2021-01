By

Giulia Salemi ha creato una bambola voodoo di Pierpaolo Pretelli? La zia del concorrente del Grande Fratello Vip è convinta di sì ed ha lanciato un appello per far diffondere la voce.

Giulia Salemi ha iniziato una relazione all’interno della casa del GF Vip con Pierpaolo Pretelli. Nonostante questa storia faccia sognare il pubblico del piccolo schermo, i parenti di lui non sembrano esserne propriamente convinti e se la madre e il fratello hanno chiarito le possibili incomprensioni durante la diretta andata in onda lunedì scorso, gli altri membri della famiglia non sono così convinti di quest’amore.

A parlare questa volta è la zia di lui che attraverso uno strano post su Facebook ha comunicato al popolo della rete che è convinta che la bella modella brasiliana abbia creato una bambola voodoo di suo nipote e per questo motivo lui sarebbe così attratto dalla sua persona. Semplice ironia? Sembrerebbe proprio di no.

La zia di Pierpaolo Pretelli attacca Giulia Salemi: il post surreale

La zia di Pierpaolo Pretelli ha accusato Giulia Salemi di aver creato una bambola voodoo, condividendo sul suo profilo Facebook un post che la ritrae stringere quella che sembrerebbe essere una bambola di pezza. La donna ha chiesto l’aiuto dei suoi contatti, chiedendo di condividere il più possibile il post.

Ovviamente c’è chi le ha fatto notare che un simile gesto non serve ad altro che ad alimentare le polemiche sul conto della bella modella persiana, che è stata difesa dal suo migliore amico, ma nemmeno in quest’occasione la zia dell’ex velino moro sembrerebbe essersi tirata indietro. “Smettiamola di screditare una povera ragazza“ le ha scritto un fan della coppia e lei ha prontamente risposto con una domanda retorica: “Povera?”

Ho 27 anni, è la vigilia del 27 gennaio e mi avete regalato il 27%.

Io non so più come ringraziarvi ❤️#GFVIP — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 25, 2021

Nonostante la condivisione del post surreale, sembrerebbe purtroppo che Giulia Salemi non abbia fatto colpo sulla famiglia di Pierpaolo, nonostante sul piccolo schermo è andato in onda quello che sembrava essere un vero e proprio chiarimento tra le parti.