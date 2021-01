Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ormai una coppia fissa? Spuntano accuse su di lei ed il suo migliore amico spiazza tutti sui social.

Di Giulia se ne è parlato molto in questo periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto per il suo rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli che invece è appena uscito dalla sua “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci.

Il rapporto che lega la bella influencer e show girl al modello ed ex velino moro di Striscia la Notizia sembra però non essere piaciuto tantissimo a proprio tutti i fan di quest’ultimo che invece tifano ancora per la coppia composta da lui ed Elisabetta Gregoraci.

Proprio oggi infatti è accaduto un episodio per Giulia Salemi molto spiacevole, quando infatti una fan della coppia dei “Gregorelli” al di fuori della casa più spiata d’Italia ha urlato una “presunta verità” ancora da approfondire.

Giulia Salemi ha già un fidanzato? Risponde Matteo Manzini il miglior amico di lei

Proprio oggi infatti mentre erano in giardino una fan si è recata al di fuori delle mura della casa più spiata d’Italia ed ha urlato che “la Gregoraci non ha nessuno al di fuori del programma poiché è single, mentre Giulia sarebbe fidanzata con un certo Alessio” e che avrebbe messo sotto scacco Pierpaolo Petrelli e lo “starebbe usando soltanto per avere una certa visibilità all’interno del programma”.

Parole molto forti e che hanno generato anche del malumore all’interno della casa fra la coppia di promessi “innamorati” che proprio in questi giorni sta vivendo anche più intensamente il proprio rapporto di coppia.

Il web però non ha smesso di impazzare circa i presunti flirt e fidanzati vari della bella influencer di origini persiane che è stata quindi al centro del dibattito social durante le ore pomeridiane.

Giulia ne ha anche parlato infatti con Tommaso Zorzi, anche lui molto ambito in questo periodo, che però ha risposto ironizzando: “Amore tu hai scambiato la casa del Grande Fratello Vip per Tinder“. Fra i due potrebbero esserci risvolti inaspettati?

Intanto però il miglior amico di Giulia Salemi, reduce da un suo intervento in diretta durante uno degli appuntamenti consueti in prima serata con il programma condotto da Alfonso Signorini, ha deciso di difendere a “spada tratta” la propria migliore amica scrivendo utilizzando Twitter.

Proprio a tal proposito ha scritto: “Vorrei ricordare a tutti i presunti fidanzati di Giulia, che sono sbucati come i funghi nelle ultime ore, che senza il mio benestare non è neanche considerata frequentazione e io di tutto ciò non ne so nulla quindi…”. Il post è subito diventato virale e come è possibile notare dallo stesso sono state tantissime le ricondivisioni. Che sia questa la verità?