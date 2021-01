By

A quanto pare Tommaso Zorzi ha fatto colpo nel cuore anche dei conduttori e produttori dei programmi televisivi del piccolo schermo, oltre che dei fan.

Diciamocela tutta, Tommaso Zorzi lo amiamo un po’ tutti noi fan della casa più chiacchierata d’Italia. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello non c’è stata una volta sola in cui non abbiamo cercato di amarlo lo stesso.

Naturalmente, escludiamo la volta in cui ha nominato Stefania Orlando. In quel caso il popolo del web, sempre attento alle dinamiche della casa, ha completamente condannato il gesto del peperino influencer.

Naturalmente la “pace fatta” fra i due tempo dopo ci ha scaldato il cuore quasi quanto il saluto al suo amico molto speciale Francesco Oppini che a Live non è la d’Urso condivise un ricordo struggente.

Insomma, Tommaso Zorzi ha proprio conquistato tutti. Che sia arrivato il momento di vederlo più spesso in TV?

Tommaso Zorzi è l’influencer più ambito del piccolo schermo?

Tutti vogliono Tommaso Zorzi? La domanda sorge spontanea ma bisogna dire che nel mondo del piccolo schermo in queste ore sono molte le informazioni trapelate circa la volontà di alcuni di assumerlo all’interno dei propri programmi.

Proprio nelle ultime ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha proposto il bel influencer di origini milanesi Tommaso Zorzi come conduttore di X Factor per la nuova edizione che non vedrà più al timone Alessandro Cattelan che ha annunciato il suo addio al programma la sera della vittoria di Casadilego.

Sembra che il tutto sia stato pubblicato dal giornalista sul suo account Twitter e nel giro di pochissimi minuti sono stati tantissimi i like al post e le ricondivisioni che hanno portato la proposta del giornalista a fare subito il giro del web.

Ma in aggiunta ad X Factor si parla anche dell’Isola dei Famosi. Secondo infatti quanto trapelato dal settimanale vero sembra che la conduttrice romana Ilary Blasi (subentrata ad Alessia Marcuzzi che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti) stia insistendo fortemente per avere Tommaso Zorzi nel suo staff per la prima edizione dell’Isola dei Famosi che dovrà condurre.

Al popolo del web non è poi nemmeno sfuggito il chiacchiericcio secondo cui anche per quanto riguarda il Trono di Uomini e Donne ci sia la possibilità che si possa verificare un evento per tutti straordinario: Tommaso Zorzi, e forse anche Stefania Orlando, potrebbero entrare a far parte del cast del programma condotto da Maria De Filippi.

Tutto questo ha generato non poche reazioni dal web che ormai è completamente innamorato del tutto pepe influencer milanese. Tutti amano Tommaso Zorzi, è possibile che in diretta riceva una delle proposte tanto desiderate?