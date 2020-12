By

Svelato il vincitore della quattordicesima edizione di X Factor. L’edizione che ha dovuto fa fronte alla pandemia Covid.

Una edizione con scontri all’ultima nota per raggiungere il titolo tanto ambito di vincitore della quattordicesima edizione dello show.

Molti artisti si sono cimentati in performance da urlo durante il corso degli appuntamenti settimanali senza risparmiarsi vocalizzi da brividi e pelle d’oca. Una lotta

I giudici “Manuelito” Hell Raton, Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli sono stati giudici intransigenti, a volte molto severi ed altre invece dolcissimi. Hanno portato 4 concorrenti fino alla fine e solo due sono riusciti a raggiungere la super finale.

Il primo ad essere eliminato, piazzandosi al quarto posto, è stato N.a.i.p. , mentre al terzo posto invece c’è Blind che ha anche guadagnato un disco d’oro ancor prima che finisse la sua esperienza ad x factor.

Chi è il vincitore della quattordicesima edizione di X Factor: la decisione del pubblico sovrano

Si sono esibiti con il loro inedito per questa super finale a 2. Casadilego si è esibita infatti con il suo inedito “Vittoria” emozionando il pubblico come suo solito. Una voce “oceanica” così come definita da Manuel Agnelli.

Per quanto riguarda invece i Little pieces of Marmelade, quest’ultimi si sono esibiti su note a dir poco da “urlo” dando completamente loro stessi per il titolo. “LPOM” è stato il loro inedito.

Alla fine però solamente uno solamente è il vincitore. Solamente 1 fra i concorrenti ha vinto il tanto ambito titolo di vincitore dell’edizione 2020 di X Factor.

“Sta finendo un pezzo della mia vita” ha dichiarato Cattelan a votazioni concluse. A quest’ultimo è stato anche “regalato” un video della sua storia ad X Factor dall’edizione 2011. “E’ una pagina della mia vita che se ne è andata…era arrivato per me il momento giusto di andare” ha concluso Cattelan ringraziando tutti.

Annunciato con non poca emozione da parte di Cattelan (presentatore uscente), il vincitore, a seguito delle votazioni del pubblico sovrano con pochissimi voti di distacco, è Casadilego.

Subito le prime reazioni dal web.

Ma #Cattelan che dice che finisce un pezzo della nostra vita solo perché lui non condurrà più #XFactor2020 ?! Ma anche meno eh! 😂 (Non mi ha mai cambiato la vita e in un anno come questo direi che la sua frase sia proprio infelice)#xfactor #xfactoritalia pic.twitter.com/1f9AgoYTEh — Fraintesa (@Fraintesa) December 10, 2020

Si sapeva dai e se lo merita pure.

Spero solo non faccia la stessa fine della vincitrice dello scorso anno 😅#XF2020#XFactor — Jessica (@jessi_cap) December 10, 2020

Io avrò 17 anni tra un anno e sarò sul divano a guardare ancora #XFactor mentre @casadilego lo ha appena vinto. Che dire signori, applausoni ❤️#XFactor2020 — Sveva💡 (@Sveva86219793) December 10, 2020

Non seguo più #XFACTOR da quando i miei hanno deciso di staccare Sky un anno fa ma in che senso @alecattelan lascia? Ma che sono finita di nuovo nel 2008 quando ha lasciato TRL?

Adesso o è Sanremo o è Sanremo non ci stanno cazzi — Clara🍷🎀 (@Clara__93) December 10, 2020