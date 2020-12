Buongiorno 11 dicembre: il santo, oroscopo, compleanni, morti ed eventi

L’11 dicembre è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: di seguito gli eventi più importanti accaduti oggi

L’11 dicembre è il 346° giorno del 2020, mancano 20 giorni alla fine dell’anno. L’evento più importante del 10 dicembre è stato senz’altro l’assegnazione dei primi Premi Nobel, nel 1901.

Oggi è la Giornata internazionale della montagna, istituita dalle Nazioni Unite nel 2002. L’obiettivo è quello di far comprendere l’importanza di questi territori, che sono indispensabili per la salvaguardia del pianeta. In Argentina oggi è il Giorno del Tango. In Burkina Faso è Festa Nazionale.

Il santo del giorno

Il santo del giorno è San Damaso I. Auguri a tutti coloro che festeggiano l’onomastico oggi.

I nati l’11 dicembre

1475 – Papa Leone X , papa, vescovo cattolico e cardinale italiano;

1935 – Ferdinand Alexander Porsche , ingegnere, progettista e manager tedesco. Era il figlio di Ferry Porsche e nipote di Ferdinand Porsche, fondatore dell'omonimo marchio;

1938 – McCoy Tyner , pianista statunitense. E' stato un pianista statunitense di musica jazz;

1944 – Gianni Morandi, cantante, musicista e attore italiano. Ha interpretato moltissime canzoni di successo sin dall'inizio della sua carriera. E' uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Tra i suoi successi Scende la pioggia, Occhi di ragazza, Non son degno di te, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e tanti altri;

1950 – Nino Frassica , attore, comico e conduttore televisivo italiano. Ha debuttato in televisione a livello nazionale grazie a Renzo Arbore, nel programma Quelli della notte, nel 1985;

1968 – Fabrizio Ravanelli, allenatore di calcio e ex calciatore italiano. Ha giocato, tra le altre, nella Juventus e nel Perugia. Ha anche provato l'esperienza all'estero con gli inglesi del Derby County.

I morti l’11 dicembre

384 – Papa Damaso I , papa, vescovo e santo romano;

1513 – Pinturicchio , pittore italiano. Il suo vero nome era Bernardino di Betto Betti, è stato uno dei grandi maestri della scuola umbra del XV secolo;

1916 – Angelo Battelli , fisico, politico e accademico italiano;

1921 – Robert de Montesquiou , poeta e scrittore francese;

2004 – José Cuciuffo , calciatore argentino. E' stato campione del mondo con l'Argentina nel 1986;

– , calciatore argentino. E’ stato campione del mondo con l’Argentina nel 1986; 2014 – Sergio Fiorentini, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano. Ha interpretato molti ruoli importanti nella sua carriera. Il più popolare è stato quello del Brigadiere Cacciapuoti ne Il Maresciallo Rocca, accanto a Gigi Proietti.

Gli eventi accaduti l’11 dicembre

1602 – I cittadini di Ginevra , respingono un attacco a sorpresa di forze di Carlo Emanuele I, Duca di Savoia e di suo cognato, Filippo III di Spagna;

1792 – Inizia il processo contro Luigi XVI di Francia, accusato di tradimento. Fu condannato a morte, l'esecuzione avvenne il 21 gennaio 1793;

1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti ;

– e dichiarano guerra agli ; 1946 – Viene fondato l’UNICEF;

1961 – Gli USA intervengono nella Guerra del Vietnam;

1961 – Gli USA intervengono nella Guerra del Vietnam;

1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace;

1991 – Nasce a Maastricht l’Unione Europea;