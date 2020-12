Oroscopo di oggi 11 Dicembre 2020: stiamo arrivando alla metà di Dicembre e la fine dell’anno si avvicina. Cosa avranno in mente le stelle per noi?

Stiamo avvicinandoci alla metà di Dicembre e la fine dell’anno è sempre più vicina.

Molti segni si trovano in una condizione di attesa, in previsione del 2021 e di tutto quello che le stelle hanno in serbo per loro.

Tra di loro ci sono, soprattutto, Bilancia e Vergine che stanno passando un ultimo periodo decisamente movimentato.

Leggiamo le previsioni dell’oroscopo segno per segno di oggi, venerdì 11 Dicembre 2020, insieme alla classifica dei segni.

Dove vi siete posizionati oggi?

Oroscopo di oggi 11 Dicembre: previsioni e classifica dei segni zodiacali di oggi

Le ultime posizioni della classifica dei segni di oggi 11 Dicembre 2020 sono occupate da Vergine, Scorpione, Bilancia e Sagittario. Oggi, purtroppo, dovrete fronteggiare molti problemi e vedervela con qualcuno che cerca di ostacolarvi.

A metà classifica troviamo Toro, Cancro, Capricorno e Pesci: una giornata che non prevede grandi sconvolgimenti ma che verrà influenzata da come vi approccerete agli altri.

Infine, nelle prime posizioni, troviamo tutti coloro nati sotto il segno dell’Ariete, Gemelli, Leone ed Acquario: per voi, oggi, le stelle hanno in mente un grande percorso!

Pronti a leggere le previsioni, segno per segno, della vostra giornata?

Oroscopo oggi Ariete

Questo weekend di Dicembre inizia alla grande per l’Ariete: oggi, sul lavoro, sarai imbattibile. Le stelle, infatti, prevedono una giornata estremamente positiva sul fronte lavorativo, dove risolverai problemi e crisi senza battere ciglio.

Oggi, tutti verranno da te a chiederti una mano: ottime prospettive di crescita in vista!

In amore, tutti gli arietini troveranno il modo di appianare una situazione che si era complicata nei giorni scorsi.

Forse proprio con il partner, con il quale ultimamente avete avuto dei problemi: insomma, oggi si risolve tutto.

Chi è single, invece, può occuparsi delle sue relazioni in famiglia e con gli amici: oggi è il giorno giusto per parlare e risolvere le incomprensioni.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 11 Dicembre Toro

Una giornata tranquilla aspetta invece il Toro che si trova in un momento di passaggio: oggi state valutando la possibilità di affrontare una discussione importante in amore.

Vi sembra che il vostro futuro sia a rischio, nonostante la giornata non sia completamente negativa: nel lavoro, infatti, tutto procede per il meglio!

Si tratta di un momento, questo, che richiede molta costanza: oggi, come nell’ultimo periodo, dovete faticare per arrivare a fine giornata.

La situazione, però, migliorerà presto: l’impegno che mettete nelle relazioni e nel lavoro oggi vi spianerà la strada domani.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata decisamente interessante per i Gemelli: chi è single, infatti, potrebbe aver incontrato da poco una persona che gli piace molto.

I rapporti che nascono o si consolidano oggi saranno molto intensi e duraturi!

Sul lavoro la situazione inizia a farsi incandescente ma, per fortuna, siete voi a battere sul ferro caldo!

In questo momento, infatti, siete veramente in forma e tutto quello su cui mettete le mani diventa oro: usate anche la giornata di oggi per provare qualcosa di nuovo!

Se avete un progetto, un’idea o qualcosa in mente che volete realizzare oggi è il momento giusto per iniziare a buttare le basi del vostro futuro.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Oggi gli amici nati sotto il segno del Cancro dovrebbero prendersi una pausa: vi siete, infatti, resi disponibili in maniera eccessiva, sia sul lavoro che in amore e, in questo momento, sentite tutta la pesantezza che deriva dai vostri ruoli.

Non potete sempre essere perfetti ed al servizio di tutti!

Oggi, quindi, le stelle indicano che dovreste cercare di rimediare, curando il vostro fisico decisamente provato dalla giornata di ieri.

In amore siete contenti e felici, solo sul lavoro dovete superare qualche ostacolo. Prendetevi del tempo solo per voi, se potete.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Bellissimo inizio di weekend per il Leone che, proprio oggi, riesce finalmente a risolvere uno dei tanti problemi sentimentali che lo hanno afflitto negli ultimi tempi.

Forse si tratta di una discussione chiarificatrice con il partner oppure di una improvvisa svolta per quanto riguarda una situazione familiare che ultimamente ha consumato tante delle vostre energie.

Il lavoro, nonostante tutto, procede bene: tutto funziona meglio quando imparate a contenere le spese inutili e prendete le giuste distanze dai colleghi.

Non dovete sempre lavorare da soli senza chiedere una mano a nessuno ma è vero che date il meglio in solitaria: forse è il caso di pensare seriamente al vostro futuro!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 11 Dicembre Vergine

Questa è sicuramente una giornata difficile per la Vergine: oggi vi siete svegliati con la voglia di discutere e difficilmente vi passerà mentre fate colazione!

Sentirete il bisogno di fare polemica con il partner, creando una situazione pesante, difficile da risolvere: che cosa è successo che vi ha rovinato così tanto la giornata?

Sul lavoro, poi, vi toccherà evitare di rispondere a qualcuno che vuole informazioni su quello che state facendo e come: insomma, dovrete cercare di reprimere dentro di voi la voglia di mettervi a litigare.

Coraggio, domani sicuramente andrà meglio: oggi si tratta solo di una giornata no!

Se potete sfogatevi facendo sport o cercando di fare una passeggiata in solitaria.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Giornata così così per la Bilancia che, soprattutto dal punto di vista lavorativo, deve ancora chiudere questo periodo così difficile e complicato.

I tanti impegni e le responsabilità si stanno traducendo anche in tanti piccoli fastidi che dovrete affrontare in una maniera o nell’altra: purtroppo, per voi e per chi vi sta vicino, questa situazione vi sta rendendo difficili da gestire.

La vostra scontentezza vi rende nervosi, non avete voglia di stare con gli altri.

Per fortuna, sotto il profilo dell’amore, sembra riproporsi una vecchia fiamma: potete, quindi, dirottare le vostre attenzioni su di lei.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata dello Scorpione non sarà decisamente buona. Oggi, purtroppo, sembra che non riusciate ad imbroccarne una giusta: le cose vi cascano dalle mani, gli strumenti si rompono, sul lavoro qualcuno vi affibbia una pratica difficile.

Insomma, a quanto pare la giornata di oggi non sarà decisamente semplice, soprattutto se, come prevedono le stelle, sarà costellata anche da fastidiosi piccoli avvenimenti.

In amore, quindi, pagherete il prezzo di tanto nervosismo: sarete sicuramente polemici ed irritati con il partner.

Ci sarà tempo per rimediare ma, per oggi, meglio stare lontano da tutti!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 11 Dicembre Sagittario

Una giornata difficile anche per il Sagittario che oggi si trova a dover far valere le sue ragioni, sia in amore che sul lavoro.

Dovrete affrontare più di una discussione nella quale vi trascineranno gli altri e, molto spesso, vi sarà difficile riuscire a spuntarla.

La tua unica soluzione sarà quella di provare a mantenere la calma ma difficilmente ci riuscirai.

Se ti è possibile cerca di vivere questa giornata concentrandoti solo sui tuoi obiettivi e non curarti del giudizio degli altri.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata nervosa per il Capricorno che si trova a dover affrontare una questione complicata a lavoro.

Ti potrebbe capitare di prenderti una terribile arrabbiatura e di non sapere come reagire. Arrabbiarti o perdere le staffe, assolutamente, oggi non è la soluzione: se sarai in grado di controllarti riuscirai sicuramente a portare a casa un ottimo risultato!

In amore ti sembra di essere lontano dal partner: non preoccuparti, la distanza è minima e si può colmare in pochissimo tempo.

Cerca di fare qualcosa di carino per te e per chi ti sta vicino per ritrovare il contatto tra di voi.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Splendida giornata per l’Acquario che riesce a trionfare su tutte le polemiche e le problematiche: sì, anche oggi, infatti, non vi mancheranno i problemi e le discussioni ma riuscirete comunque a trovare la soluzione a tutti i piccoli fastidi del giorno.

Sul fronte lavorativo aspettatevi buone notizie: magari un avanzamento o qualcosa di positivo in termini di soldi.

In amore, nonostante qualche piccolo problema, siete in una situazione favorevole: chi vuole iniziare a stabilire qualcosa di serio, oggi potrà muovere i primi passi.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Giornata tranquilla per i Pesci, che si trovano a dover fronteggiare alcune complicazioni ma solo nell’intimità della propria testa.

Sicuramente avete molto su cui riflettere e molte decisioni da prendere in questi giorni: soprattutto dal punto di vista sentimentale, infatti, state passando un periodo decisamente turbolento.

Prendere una decisione, il prima possibile, è fondamentale per mantenere e conservare la vostra tranquillità.

Il lavoro oggi procede speditamente e senza tanti problemi: probabilmente, in questo momento, lo vedete come un rifugio dai vostri problemi.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

