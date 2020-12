Elettra Lamborghini a lutto per la morte del cavallo

Elettra Lamborghini ha confessato su Instagram tutto il suo malessere per la perdita del suo cavallo: “Sto vivendo il mio primo lutto”

Siamo abituati a vedere spesso Elettra Lamborghini sorridere e scherzare, sia con i fan che con chi la intervista. La cantante bolognese ha pubblicato alcune stories su Instagram nelle quali ha mostrato la parte più passionale di sé. La Lamborghini ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan, ecco cosa ne è venuto fuori.

Le domande sono state tante, alcune anche in spagnolo grazie alla popolarità della Lamborghini in Sud America. Si passa dal ricordo più bello della sua infanzia alla prossima partecipazione a Sanremo, dagli amori perduti alla ristrutturazione della nuova casa.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e discusse del web, ogni volta che rilascia dichiarazioni – o semplicemente fa una chiacchierata con i fan su Instagram – fa parlare di sé. Elettra ha detto di non aver ancora terminato i lavori a casa e di voler tornare a Sanremo, probabilmente per l’ultima volta.

Ha aggiunto di aver ricevuto diverse cattiverie recentemente, tutto ciò mentre sta elaborando il primo lutto della sua vita. E’ morta infatti Lolita, la sua cavalla che aveva da tanti anni: “E’ andato via un pezzo della mia infanzia e sto vivendo il mio primo lutto”. La cantante bolognese ha preso un nuovo cavallo, Dadi, ed è tornata a montare. Probabilmente il lutto le ha fatto capire anche quali persone allontanare poiché ha dichiarato di aver “preso decisioni sulle persone infami” che le hanno fatto delle cattiverie.

Come sempre, c’è sempre spazio per un po’ di allegria, a chi le chiede di mostrare le ‘boobs’ risponde con una foto nella quale mette in mostra il seno: “Vivo per l’amore e per il mio lavoro, non mi piace la cattiveria. Questo covid ha rotto le p***e e certe giornate sono semplicemente noiose”.