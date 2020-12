Buongiorno 10 dicembre: il santo, oroscopo, compleanni, morti ed eventi

Il 10 dicembre è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: di seguito gli eventi più importanti accaduti oggi

Il 10 dicembre è il 345° giorno del 2020, mancano 21 giorni alla fine dell’anno. L’evento più importante del 9 dicembre è stato senz’altro l’annuncio della scomparsa del vaiolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuto nel nel 1979.

Oggi è la Giornata mondiale dei diritti umani, istituita nel 1950 dalle Nazioni Unite. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta il 10 dicembre 1948. Oggi è la Giornata internazionale per i diritti degli animali, anch’essa istituita nel 1950 dalle Nazioni Unite.

Oggi è la Giornata del Caffè sospeso, un’abitudine che si è sviluppata nel corso degli anni a Napoli. Prevede che un cliente paghi un caffè in più, da lasciare a chi è più bisognoso. Questa usanza è stata esportata in diversi paesi del mondo. Oggi è la Giornata della regione Marche, festa istituita nel 2005. In Norvegia e in Svezia c’è la Cerimonia di consegna dei Premi Nobel. Nel Regno Unito è la Giornata dei diritti umani.

Il santo del giorno

Il santo del giorno è la Beata Vergine di Loreto. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l’onomastico.

I nati il 10 dicembre

1483 – Tommaso Badia , cardinale italiano;

1946 – Sergio D'Antoni , sindacalista, politico e dirigente sportivo italiano;

– , sindacalista, politico e dirigente sportivo italiano; 1962 – Roberto Burioni , immunologo, accademico e divulgatore scientifico italiano. E’ noto al pubblico di massa per le sue ospitate a Che Tempo Che Fa, di Fabio Fazio;

1976 – Alessia Fabiani, attrice, showgirl e ex modella italiana;

1977 – Vincenzo Italiano , allenatore di calcio e ex calciatore italiano. Attualmente allena lo Spezia in Serie A;

1987 – Gonzalo Higuaín, calciatore argentino dell'Inter Miami. In carriera ha giocato con River Plate, Real Madrid, Napoli e Juventus.

I morti il 10 dicembre

1475 – Paolo Uccello , pittore italiano. Nella metà del XV secolo fu uno dei principali protagonisti della scuola artistica fiorentina;

1896 – Alfred Nobel, chimico, imprenditore e filantropo svedese. E' noto soprattutto per aver fondato il Premio Nobel e per aver inventato la dinamite;

1913 – Elvira de Gresti , scrittrice, pianista e compositrice italiana;

1927 – Thomas Frederick Crane , avvocato e accademico statunitense;

– , avvocato e accademico statunitense; 1936 – Luigi Pirandello, drammaturgo, scrittore e poeta italiano. Ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1934. E’ uno dei principali drammaturghi del ‘900. Ha scritto tante opere molto famose, tra queste Il fu ‘Mattia Pascal’ e ‘Uno, nessuno e centomila’;

2006 – Augusto Pinochet, generale e politico cileno. A seguito di un colpo di stato, ha governato in Cile dal 1973 al 1990, rendendosi responsabile di diversi crimini contro l’umanità.

Gli eventi accaduti il 10 dicembre

1520 – Martin Lutero brucia la copia della bolla papale “Exsurge Domine”. Dopo questo episodio è stato scomunicato dal Papa;

1847 – L'inno di Mameli viene eseguito ufficialmente per la prima volta sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina. Fu presentato ai cittadini genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci;

1869 – Dopo anni di discussioni, il Wyoming (lo stato americano con il minor numero di abitanti) concede il diritto di voto alle donne;

– Dopo anni di discussioni, il (lo stato americano con il minor numero di abitanti) concede il diritto di voto alle donne; 1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel. I primi vincitori sono Jean Henri Dunant (Pace), Frédéric Passy (Pace), Sully Prudhomme (Letteratura), Emil Adolf von Behring (Medicina), Wilhelm Conrad Röntgen (Fisica) e Jacobus Henricus van ‘t Hoff (Chimica);