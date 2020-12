Oroscopo di oggi 10 Dicembre 2020: ecco tutte le previsioni di oggi e la classifica dei segni per scoprire come andrà la giornata!

Come ogni giorno ecco l’oroscopo di InstaNews per affrontare insieme la giornata di oggi!

Leggiamo prima la classifica dei segni, per vedere se siamo nelle prime o nelle ultime posizioni in modo da avere un’idea della giornata di oggi

Poi, per ogni segno zodiacale, andiamo a leggere le previsioni accurate per la giornata.

Ecco che cosa hanno in mente per noi le stelle ed i pianeti!

Oroscopo di oggi 10 Dicembre 2020: previsioni segno per segno e classifica dei segni

La classifica di oggi mette nelle prime posizioni tutti coloro nati sotto il segno del Cancro, Vergine, Bilancia ed Acquario.

Le posizioni a metà classifica, invece, sono occupate da Gemelli, Sagittario, Capricorno e Pesci: la loro sarà una giornata tranquilla e senza grossi avvenimenti.

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete, Toro, Leone, e Scorpione, purtroppo, deve aspettarsi invece una giornata difficile.

Ecco tutte le previsioni per la giornata di oggi!

Oroscopo oggi Ariete

Oggi la giornata dell’Ariete sarà decisamente piena di sfide: dovrete affrontare una situazione lavorativa complicata che vi metterà in difficoltà.

Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni impulsive e pensate bene a quali sono le vostre priorità.

In amore, purtroppo, oggi vi aspetta una giornata difficile.

Qualcosa non funziona più nella vostra relazione o nei vostri rapporti.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 10 Dicembre Toro

Oggi sei affaticato Toro, ti senti senza energie e distaccato da tutti gli altri. Hai problemi a connetterti con gli altri e questo ti rende difficile svolgere il tuo lavoro senza avere grossi problemi.

Quasi sicuramente ti toccherà difendere il tuo operato da qualcuno che vuole chiederti dettagli che tu non riesci ad esprimere: insomma, sarà una giornata decisamente tesa per te.

In amore, soprattutto chi è in coppia, dovrà stare attento ad eventuali litigi: oggi rischiate grosso.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

I Gemelli, oggi, passeranno una giornata che potremmo definire di attesa. Vi trovate in un momento di preparazione, nel quale il futuro vi sembra avvicinarsi sempre di più con nuove ed eccitanti prospettive.

Anche se oggi vi sembra di essere fermi, di non avere una strada da seguire, non vi preoccupate.

In amore, infatti, la situazione vi sembra tiepida e poco felice; il lavoro, invece, vi regala soddisfazioni ma che sembrano non interessarvi.

Non preoccupatevi, presto la vita vi apparirà sotto una luce molto migliore!

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Il Cancro oggi si trova in una situazione decisamente positiva: in amore siete felici e rilassati, e Venere vi favorisce.

Chi è in coppia vede gettare proprio oggi le basi per un inizio di un percorso più duraturo e partecipato: insomma, oggi ci sono ottime notizie dal punto di vista dell’amore!

Sul lavoro, nonostante i fastidi, vi trovate in una situazione ottimale: un nuovo progetto potrebbe iniziare a breve.

Fate attenzione a scegliere la strada che vi interessa di più.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

La giornata di oggi del Leone presenta, purtroppo, numerose sfide. Vi sentite nervosi, non riuscite a capire cosa c’è che non va nella vostra vita.

Uno dei motivi potrebbe essere il fronte sentimentale visto che chi è in una relazione può aspettarsi, per oggi, una giornata decisamente difficile.

Discussioni, litigate ed incomprensioni: oggi, se siete single, ve la passerete sicuramente meglio degli altri Leone in coppia.

Il lavoro procede ma voi faticate nel rapporto con gli altri: qualcuno sta cercando di prevalere su di voi o così almeno vi sembra.

Fate attenzione a quello che dite.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 10 Dicembre Vergine

Una splendida giornata di recupero per la Vergine che oggi, dopo gli ultimi brutti giorni, oggi ha un cielo con una Venere favorevole.

Oggi, infatti, riuscirete a ritrovare la serenità in amore e con la famiglia e nel migliore dei modi!

La giornata di oggi è il momento giusto per recuperare rapporti e ritrovare la pace, soprattutto se negli ultimi giorni avete litigato.

Anche il lavoro procede bene: riuscirete, infatti, ad essere calmi e resilienti, prendendo decisioni importanti. Fidatevi del vostro istinto!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

L’ultimo periodo decisamente non ha sorriso agli amici nati sotto il segno della Bilancia: oggi, per fortuna, vi prenderete la vostra rivincita!

In questa giornata, infatti, le stelle vi sorridono e, finalmente, potrete iniziare a cogliere i frutti del duro lavoro che avete fatto ultimamente.

Oggi riceverete non solo complimenti e lodi ma anche il giusto riconoscimento per la vostra professionalità: non ce la facevate veramente più!

L’amore, in questo momento, non funziona proprio alla grande ma non preoccupatevi: in questi giorni, infatti, potreste ricevere una proposta lavorativa importante che vi permetterà di iniziare un lungo periodo pieno di novità.

E l’amore non tarderà ad arrivare

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi, purtroppo, lo Scorpione deve affrontare una giornata difficile: seccature e ritardi sul lavoro vi faranno perdere la pazienza.

Ricordatevi di cercare di mantenere la calma nonostante le condizioni avverse: quando vi arrabbiate perdete gran parte del vostro fascino.

Le conseguenze maggiori della vostra brutta arrabbiatura le soffrirete dal punto di vista sentimentale: in famiglia vi sentirete attaccati ed il partner non vi starà vicino.

Una giornata no capita a tutti: cercate di non prendervela troppo.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Una giornata tranquilla per il Sagittario, che oggi può decisamente prendersela comoda.

Lavoro ed amore procedono su due, placidi, binari paralleli ed il tuo treno corre lungo le ore del giorno senza incontrare ostacoli.

Insomma, oggi è decisamente una di quelle giornate nelle quali puoi tirare un sospiro di sollievo e cercare di capire quali saranno i tuoi prossimi passi.

Se tutto procede bene, infatti, non vuol dire che tu non abbia aspirazioni o desideri!

Stai attento, però, a non rovinare quello che già hai con idee o richieste che, in questo momento, sono impossibili.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 10 Dicembre Capricorno

Un tranquillo giovedì aspetta il Capricorno che si trova in una situazione di calma e felicità. Il lavoro procede bene e siete riusciti ad ottenere quello che desideravate di più: forse qualche giorno in più per terminare il vostro ultimo progetto, con la solita dovizia di particolari che vi contraddistingue, oppure una possibilità a cui ambivate da tempo.

Insomma, tutto procede per il meglio.

In amore, soprattutto chi è single, potrà oggi fare qualche passo in più verso l’anima gemella: qualcuno, infatti, vi sta guardando da un pezzo anche se fate finta di non accorgervene.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Bellissima giornata per l’Acquario che si appresta, oggi, a fare un vero e proprio pieno di energie positive.

Vi sentite felici, pieni di spunti, idee ed iniziative e la vostra vita va esattamente come vorreste.

Oggi riuscirete a mettere mano (e risolvere) a tutte le piccole crisi lavorative, creando un ambiente felice e sereno.

Con il partner ed in famiglia potrebbero esserci delle piccole incomprensioni ma sarete voi dalle parte del giusto e non succederà, in ogni caso, niente di serio. La vostra tranquillità conquista tutti e vi regalerà una giornata splendida.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Gli amici nati sotto il segno dei Pesci oggi sono nervosi ed agitati, qualcosa non va.

Le stelle indicano che i problemi sono per la maggior parte sentimentali: forse una incomprensione con il partner oppure qualche sentimento che non trova sfogo.

Dovete cercare di trovare una soluzione, cari Pesci, perché vi sembra di essere intrappolati in una gabbia e questo, sicuramente, non vi fa bene.

La giornata di oggi, comunque, non procede per niente male: il partner vi è vicino e così i vostri familiari ed amici.

Il vostro nervosismo dovrà trovare presto una valvola di sfogo.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Come ogni giorno, qui trovate le previsioni del meteo di oggi Giovedì 10 Dicembre 2020: buona giornata!