Paolo Rossi, la musica e la dedica “sbagliata” nella canzone di Venditti

Paolo Rossi, oltre che un grande calciatore, è stato anche appassionato di musica. Il suo nome compare in una famosa canzone di Venditti

Tutti conoscevano il Paolo Rossi calciatore. Anche i più giovani, infatti, avranno visto in più occasioni le sue imprese al Mondiale di Spagna 82 in qualche servizio o replica in tv.

Ma non tutti conoscono il lato artistico dell’ex Pallone d’Oro scomparso poche ore fa a causa di un male incurabile.

Pablito, infatti, nell’arco della sua vita, non si è fatto mancare proprio nulla. Nel 1980, quasi all’apice della carriera da calciatore, aveva inciso un 45 giri dal titolo “Domenica alle tre”. Nella canzone si parla del rapporto tra i giocatori e le proprie mogli e fidanzate.

Paolo Rossi e la partecipazione a Ballando con le Stelle

Oltre al suo disco personale, Rossi si cimentò anche nel ballo e nella danza. Nel 2011, infatti, partecipò come ospite ad una delle edizioni di “Ballando con le stelle”, presentandosi in coppia con la maestra di danza Vicky Martin.

La coppia arrivò fino alla quarta puntata, quando fu poi eliminata dal televoto. In seguito i due furono ripescati, arrivando alla settima puntata che sancì l’eliminazione definitiva.

La canzone di Venditti non era dedicata a lui

In questa giornata molti hanno voluto ricordare Pablito sui social network, e tra le citazioni scelte spopola quella tratta dalla canzone di Antonello Venditti “Giulio Cesare”, in cui il cantautore romano dice: “Paolo Rossi era un ragazzo come noi“.

In realtà il soggetto della canzone, come spiegato dallo stesso Venditti, non è l’attaccante della Nazionale, bensì un suo omonimo morto negli scontri tra studenti e polizia a Roma nel 1966.

Rossi è stato invece realmente citato in una canzone, ma di un altro autore. Si tratta del singolo “L’italiano” di Stefano Rosso, in cui il cantante si chiede: “Ma la domenica problemi grossi, segna Giordano o segna Paolo Rossi?“