La rassegna stampa del 10 dicembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Ieri le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto sull’inizio della campagna di vaccinazione in Europa. Oggi la stampa nazionale si dedica principalmente allo scontro all’interno della maggioranza tra Giuseppe Conte e Italia Viva. I quotidiani non hanno fatto in tempo ad inserire la notizia della morte di Paolo Rossi perché è avvenuta nella notte.

La Repubblica apre con lo scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Il Premier: “Con le polemiche l’Italia perde, serve una cabina di regia per il Recovery Fund”. Renzi ribatte che l’organizzazione sul Recovery Fund va rivista e minaccia il ritiro dei suoi ministri: “Se il Presidente del Consiglio vuole poltrone, prenda quelle dei miei ministri”. Zingaretti resta neutrale: “Il Governo risolva i suoi nodi”.

Il Corriere della Sera apre con il sì al Mes da parte della maggioranza. Il Governo vacilla a causa degli attacchi di Matteo Renzi, che insiste sulle modifiche al Recovery Fund. All’interno le altre politiche di politica interna, sport, cronaca e politica estera, con un focus su Macron.

Il Fatto Quotidiano apre con l’attuale situazione all’interno della maggioranza di Governo. “Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui”, è il titolo in primo piano. E ancora: “Da Premier piazzò i suoi commissari ovunque con pieni poteri. Ora i suoi strali anti-Premier sono applauditi dal centrodestra”.

La Stampa apre con le parole di Giuseppe Conte: “Vado avanti solo se c’è fiducia”. La maggioranza di governo traballa. Le lacrime di Angela Merkel nel corso del discorso al Parlamento tedesco: “Ci sono troppi morti, è inaccettabile”. Parla Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate: “Alle partite iva sono stati dati 9 miliardi, l’evasione fiscale ne costa 90”.

Il Messaggero apre con la scomparsa del progetto per la città di Roma che Giuseppe Conte aveva promesso un paio di mesi fa. Confermato solo il collegamento ferroviario per Pescara. Nel turismo verranno investiti soltanto 3 dei 196 miliardi stanziati dall’Unione Europea per l’Italia. La Virtus Roma, storica squadra del basket italiano, si ritira dal campionato e dichiara fallimento.

Rassegna stampa 10 dicembre: come aprono i principali quotidiani italiani

Il Manifesto apre con lo scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. La maggioranza ha superato l’ostacolo Mes con una maggioranza risicata, il Governo rischia di cadere sul Recovery Fund. La Camera archivia le norme di Salvini con 298 voti favorevoli e 232 contrari. La denuncia delle ONG: “Ai paesi più poveri non arriveranno i vaccini”.

Il Mattino apre con la volontà di Matteo Renzi di aprire uno stato di crisi all’interno della maggioranza di Governo. Il Premier Giuseppe Conte starebbe opponendo resistenza dopo l’accordo con i Cinque Stelle “ribelli”. Parte del Partito Democratico è favorevole ad un rimpasto di Governo e all’ingresso di nuovi ministri. Oggi il Napoli debutta allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad in Europa League.

Il Resto del Carlino apre con la rivolta dei centri commerciali, che protestano a causa delle chiusure imposte dal Governo nel weekend. Secondo i negozianti non sarebbe giusto permettere assembramenti nei centri storici per poi tenere chiuse le loro attività commerciali. Aveva massacrato la moglie nel sonno a Brescia, il giudice lo assolve: era in delirio di possesso, confermata la tesi della difesa.

L’Eco di Bergamo apre con la Lombardia che diventerà zona gialla a partire da domenica. Il monito dell’infettivologo Rizzi: “Non cali l’attenzione, il 50% dei ricoveri proviene dalla Bergamasca”. Intanto i contagi continuano a calare. Impresa dell’Atalanta, che batte l’Ajax ad Amsterdam e accede agli ottavi di finale di Champions League. Pace fatta tra Gasperini e Gomez?

Il Corriere dello Sport apre con il pareggio dell’Inter in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar. Questo risultato condanna la squadra di Antonio Conte all’eliminazione da tutte le competizioni europee. Conte: “Ci è mancato solo il goal”. Stasera tocca a Roma, Milan e Napoli in Europa League, per gli azzurri si tratta di uno spareggio dentro/fuori contro la Real Sociedad.