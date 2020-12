La rassegna stampa del 9 dicembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Ieri le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto sulle discussioni all’interno della maggioranza sul Recovery Fund. Oggi la stampa nazionale si dedica principalmente all’inizio della campagna di vaccinazione in Europa. Renzi–Conte: è scontro!

La Repubblica apre con il V-Day, inizia la campagna di vaccinazione in Europa. Margaret Keenan, 90 anni, è stata la prima persona ad essere vaccinata in Inghilterra. L’Unione Europea darà il via libera il 29 dicembre, dal 15 gennaio i primi vaccini anche in Italia. Giuseppe Conte andrà a Bruxelles con il sì sul Mes ma senza un voto sul Recovery Fund.

Usa, 40 Stati contro Facebook: scatta l'offensiva antitrust [dal nostro corrispondente Federico Rampini] [aggiornamento delle 05:55] https://t.co/cVNfO8hnv2 — Repubblica (@repubblica) December 9, 2020

Il Corriere della Sera apre con l’intesa sul Mes tra le forze di maggioranza, ma Giuseppe Conte è sotto attacco a causa della gestione dei fondi del Recovery Fund. Matteo Renzi sarebbe pronto a ritirare i ministri di Italia Viva se non si trovasse una soluzione. Venerdì in allegato cinque mascherine gratuite.

Covid, Trump firma l’ordine per il vaccino: «Prima gli americani» https://t.co/XtneuF4Gmr — Corriere della Sera (@Corriere) December 9, 2020

Il Fatto Quotidiano apre con la diatriba all’interno della maggioranza tra Giuseppe Conte, Italia Viva e una parte del Movimento Cinque Stelle. Se i ‘grillini’ hanno cambiato idea e sono ritornati fedeli a Conte, con Matteo Renzi lo scontro è ancora aperto. Il Partito Democratico si defila dalla discussione. All’interno gli editoriali delle principali firme del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Psg-Basaksehir sospesa a causa di una frase razzista del quarto uomo Coltescu al vice allenatore dei turchi Webo.

Psg-Basaksehir sospesa: le squadre lasciano il campo dopo la frase razzista del quarto uomo Coltescu al vice-allenatore dei turchi Webo https://t.co/oVledIuLUe — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) December 8, 2020

La Stampa apre con lo “scontro frontale” tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Le due parti non sono d’accordo su diversi punti; rientrato invece il problema con parte dei deputati del Movimento Cinque Stelle. Spazio per la vittoria della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona: i bianconeri passano il girone al primo posto.

Champions: impresa Juve al Camp Nou: 3-0 al Barça. Bianconeri agli ottavi da primi https://t.co/yDRVNvvhXM — La Stampa (@LaStampa) December 8, 2020

Il Messaggero apre con la chiusura dei locali fino a marzo. Lo ha annunciato l’assessore D’Amato, che ha chiesto rigore per altri tre mesi. L’obiettivo è quello di far scendere l’indice Rt prima della campagna di vaccinazione. L’Istituto Superiore di Sanità lancia l’allarme in vista delle feste: “Se non c’è ricambio d’aria, il contagio è assicurato”.

Rugby, un incubo chiamato demenza: 70 ex giocatori pronti a fare causa alla Federazione internazionale https://t.co/w3C4E8NLUA — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) December 8, 2020

Rassegna stampa 9 dicembre: come aprono i principali quotidiani italiani

Una discriminazione escludere il solo cognome materno https://t.co/gnDI965yZX pic.twitter.com/fJhUeS2S3P — IlSole24ORE (@sole24ore) December 8, 2020

Il Manifesto apre con la discussione all’interno della maggioranza sul Mes. Gli esponenti dei Cinque Stelle che inizialmente si erano opposti sono rientrati nei ranghi. Ma continua il dialogo con Matteo Renzi sul Recovery Fund. Paura per la terza ondata, i contagi stanno calando troppo lentamente.

«23mila medici specializzandi bloccati dall’errore nel concorso» | il manifesto https://t.co/80kHj0ZfUN — il manifesto (@ilmanifesto) December 8, 2020

Il Mattino apre con lo scontro tra sindacati e presidi sulla Dad (didattica a distanza). I sindacati vorrebbero lo stop della Dad in caso di allerta meteo; secondo loro la Dad sarebbe uno strumento da usare solo per la pandemia, non bisogna farne troppo abuso. L’offerta di Conte per frenare Italia Viva: meno poteri ai commissari sui soldi per salvare il Recovery Fund.

Napoli, viaggio sentimentale a Natale tra le librerie antiquarie: 20% di sconto https://t.co/oDrCjzM9Ev — Il Mattino (@mattinodinapoli) December 8, 2020

Il Resto del Carlino apre con l’intesa nella maggioranza sul Mes. I Cinque Stelle sosterranno il Governo al Senato, il voto è salvo. Matteo Renzi: “Non daremo mai pieni poteri al Premier”. Lo scontro sulla gestione dei fondi dell’Unione Europea è aperto. Malumori tra il Partito Democratico e tra i Cinque Stelle a causa delle tensioni degli ultimi giorni.

L’Eco di Bergamo apre con il rientro a scuola degli studenti lombardi. Più autobus per i ragazzi e lezioni divise in due fasce. Venerdì è previsto un vertice in Prefettura per autorizzare il rientro a scuola già a gennaio. A causa delle forti nevicate degli ultimi giorni diversi comuni isolati o senza corrente.

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona. I bianconeri hanno vinto 3-0 grazie alla doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e al goal di McKennie. Il portoghese ha vinto la particolare sfida a distanza con Leo Messi, rimasto a secco. Passa il turno anche la Lazio, che pareggia 2-2 in casa con il Bruges. Stasera tocca ad Atalanta e Inter.