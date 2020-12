Oroscopo di oggi 9 Dicembre 2020: ecco che cosa hanno in mente le stelle per noi nella giornata di oggi. Leggiamo insieme l’oroscopo e la classifica dei segni!

Curiosi di sapere le previsioni delle stelle per la giornata di oggi?

Leggiamo insieme, come ogni giorno, prima la classifica dei segni dell’oroscopo di InstaNews e poi le previsioni accurate per tutti i segni zodiacali.

La nostra giornata sarà buona, così così o veramente pessima? Ecco la risposta!

Oroscopo di oggi 9 Dicembre 2020: previsioni e classifica dei segni

Oggi sarà una buona giornata per tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci, Capricorno, Vergine e Cancro. Le stelle vi sono favorevoli e nella giornata di oggi prevedono felicità o colpi di fortuna!

Non eccelsa ma comunque neanche da buttar via è la giornata degli amici degli Ariete, Toro, Acquario e Scorpione: oggi potrete prendervi del tempo per voi, per riflettere sui vostri progetti.

Purtroppo, invece, nella parte bassa della classifica troviamo Sagittario, Bilancia, Gemelli e Leone: oggi dovete stare attenti alle decisioni che prendete.

Bene, dopo aver visto in breve la classifica dei segni andiamo a leggere le previsioni accurate e nel dettaglio per ogni segno zodiacale!

Oroscopo di oggi 9 Dicembre Ariete

Una giornata senza grossi avvenimenti per l’Ariete che deve imparare, invece, a gestire i conflitti riguardanti le situazioni sentimentali.

Siete presi dal fuoco della passione per qualcuno (o qualcuno lo è verso di voi) e questo complica incredibilmente la vostra vita: bisogna imparare a gestire la gelosia ed il possesso, il prima possibile!

Inoltre, ancora, qualcosa nel vostro passato vi impedisce di vivere tranquillamente.

Il lavoro, al momento, procede bene anche se non vi sentite entusiasti.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Oggi, caro Toro, puoi contare su Luna e Venere che sono nel tuo segno e ti supportano. La tua non sarà una giornata né bella né brutta ma piena di impegni e di commissioni.

Cerca di evitare che il troppo stress influisca anche sulla tua salute! Il rischio di essere troppo nervosi è ben evidenziato dalle stelle per quanto riguarda la situazione sentimentale: potrebbe capitarvi di scattare e rispondere male a qualcuno a cui volete bene.

Sul lavoro, è importante che vi ricordiate che non siete voi gli unici che possono fare qualcosa: imparate a delegare anche altri altri.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Il tuo pessimismo in amore rischia di rovinare tutta la tua giornata, caro Gemelli. Oggi, nonostante le stelle non prevedono ostacoli o situazioni difficili per te, riuscirai a rovinare la tua situazione sentimentale a forza di chiedere ed indagare.

Hai bisogno di sentirti amato più di ogni altra cosa, vuol dire che, purtroppo, l’insicurezza e le paure la stanno iniziando a fare da padroni.

Cerca di combattere queste sensazioni, altrimenti rischierai di commettere un vero e proprio passo falso.

Sul lavoro meglio chinare la testa e fare quello che sai fare meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Bella giornata per il Cancro: alla vostra porta iniziano a bussare occasioni lavorative migliori, progetto che vi interessano di più e che potete valutare con attenzione.

Vi sentite pieni di energie (come non vi capitava da un po’) e finalmente positivi verso il futuro.

Saturno ha certamente avuto un’influenza decisamente pesante sulla vostra vita negli ultimi due anni; state iniziando, però, a vedere la luce in fondo al tunnel e giornate come questa sono decisamente felici.

In amore, poi, chi è in coppia può sperimentare davvero una condizione meravigliosa: se siete single, meglio aspettare di essere sicuri dei vostri sentimenti.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo di oggi 9 Dicembre Leone

Il Leone, oggi deve affrontare una situazione lavorativa veramente spiacevole. Vi troverete a dover decidere in favore o contro qualcuno, basandovi solo su informazioni parziali.

Il nervosismo e la paura di sbagliare vi accompagneranno per tutto il giorno, fino anche a casa.

Purtroppo, oggi, vi troverete a sfogare i vostri sentimenti negativi sulle persone che vi stanno vicino e questo non è mai un bene.

Il consiglio delle stelle di evitare qualsiasi tipo di discussione, soprattutto quelle riguardanti piccolezze.

Coraggio, domani andrà meglio.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

La Vergine trova finalmente il coraggio di affrontare una situazione sentimentale che lo tormenta da tempo: buon per te!

Oggi gira tutto intorno al coraggio: e tu, per fortuna, oggi ne hai tantissimo. Chi è single potrà finalmente dichiararsi alla persona che gli fa battere il cuore mentre chi è in una relazione prenderà finalmente una decisione chiara. Non preoccuparti, oggi finalmente andrà tutto per il meglio!

Sul lavoro, le stelle di oggi prevedono ottime intuizioni e momenti decisamente entusiasmanti.

Sfruttali più che puoi!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Sul lavoro è come se qualcuno vi premesse per fare e fare ancora di più. Vi sentite sfruttati e qualcosa non funziona più.

Vi sembra che il vostro duro lavoro non venga riconosciuto abbastanza e siete nervosi e irascibili.

Per evitare di esasperare anche i rapporti sentimentali, familiari e con gli amici, cara Bilancia, oggi cerca di ricavarti il tuo piccolo spazio personale, dentro il quale nessuno può raggiungerti.

Tieni duro, questo momento passerà: lavorare duramente ti darà grandi soddisfazioni ma per ora devi solo aspettare che passi il momento peggiore.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Questa è una giornata tranquilla ma anche piena di stanchezza per lo Scorpione. Vi manca la concentrazione e vi sentite spiazzati soprattutto sul lavoro.

Meglio cercare di non sforzarvi di trovare oggi la soluzione a tutti i problemi; oggi non dovete correre da nessuna parte o cercare di finire tutti i vostri compiti oggi.

In amore tutto procede bene, in maniera tranquilla e senza forti emozioni.

Cercate di apprezzare momenti come questo, nei quali potete connettervi con il vostro intimo ed imparare a gestire anche sentimenti come la noia e la calma.

Non tutto deve essere sempre fuoco e passione!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 9 Dicembre Sagittario

Oggi, purtroppo, sarà una brutta giornata per tutti coloro nati sotto il segno del Sagittario. Prima o poi le responsabilità vi trovano ed oggi è una di quelle giornate nelle quali dovrete far fronte al vostro operato.

Soprattutto dal punto di vista del lavoro, siete preoccupati perché avete da fare qualcosa di importante ma purtroppo, oggi la giornata non andrà nel verso giusto.

Se avete dei conti in sospeso questo è il giorno nel quale dovreste provare a risolverli: in amore vi trovate schiacciati tra due situazioni che non possono continuare a coesistere.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Questa, per tutti gli amici del Capricorno, sarà sicuramente una giornata molto positiva. Sul lavoro, nonostante i troppi impegni, siete tornati ad eccellere ed adesso potete godervi i frutti del vostro ingegno.

Piovono complimenti da tutte le parti ma voi non avete intenzione di rallentare neanche un attimo: buon per voi!

Fate attenzione, solo, soprattutto alla salute: rischiate di prendervi una brutta infreddatura, forse proprio oggi. Tenete a portata di mano qualcosa di caldo da bere durante la giornata.

In amore tutto procede per il meglio: la vostra ritrovata serenità lavorativa influenza positivamente il modo in cui vi rapportate con gli altri. Giornata veramente bellissima.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Giornata così così per l’Acquario e, di conseguenza, per tutte le persone che lo circondano. Siete nervosi ed agitati, quindi tutti i vostri affetti si trovano a dover confrontarsi con la mancanza del vostro caloroso approccio alla vita.

Cercate di evitare le discussioni e di non impuntarvi su ogni piccola cosa, specialmente sul lavoro.

Oggi non è una giornata brutta ma, chi si impegna, potrebbe farla diventare.

Vietato, specialmente, lasciarsi andare a critiche su critiche verso il partner od i familiari: meglio evitare di sfogare il proprio nervosismo sugli altri!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 9 Dicembre Pesci

Una splendida giornata per i nati sotto il segno dei Pesci che si trovano a poter, finalmente, vivere con tranquillità la loro storia d’amore.

Non ci sono più ostacoli e vi sentite, finalmente, amati e contraccambiati. Chi è single, proprio oggi, dovrebbe far caso a qualche segnale che gli viene da qualcuno vicino.

Sul lavoro potete osare, proporre nuove idee e far sentire la vostra voce.

Oggi siete i favoriti dalle stelle e quindi, praticamente, non potete sbagliare.

Approfittatene!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Non scordatevi, come al solito, di dare un’occhiata alle previsioni per il meteo di oggi mercoledì 9 Dicembre 2020: sempre meglio essere preparati a qualsiasi evenienza!