Previsioni meteo 9 dicembre: pioggia senza tregua. Serve pazienza

Le previsioni meteo per mercoledì 9 dicembre annunciano che il brutto tempo continuerà più o meno in tutto il paese

Dopo averci rovinato il giorno festivo dell’Immacolata Concezione, il tempo continuerà a essere brutto anche domani, mercoledì 9 dicembre. E’ un inverno entrato a gamba tesa, questo di inizio dicembre. Piogge diffuse, sole praticamente assente, e temperature che (soprattutto al nord) virano decisamente verso la singola cifra. La giornata di domani vedrà l’acqua cadere ancora in tutta Italia, più o meno. Qualche tregua potrebbe esserci in Piemonte e nella parte meridionale della Valle d’Aosta.

Meteo 9 dicembre: ancora pioggia, ma tendente alla diminuzione

Il tempo potrebbe essere lievemente migliore al centro-nord e al sud, ma qualche precipitazione (pur non a carattere temporalesco) non si può escludere. Le condizioni generali tenderanno a peggiorare con il finire della giornata: in Lazio, Umbria e Campania tempo brutto nel pomeriggio, ma in serata sono previste schiarite, a partire dalle ore 20. Precipitazioni, comunque, previste nel basso Lazio, in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attenzione anche alla neve, che cadrà anche in zone relativamente basse, come quelle collinari: in particolare al nord dell’Italia. Un lento miglioramento dovrebbe prendere forma nelle ore notturne, con una giornata che giovedì potrebbe essere più serena.

Nord

Tempo non buono, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Previste piogge intense e nevicate dai a partire dai 600 metri. Le condizioni miglioreranno in serata con un clima finalmente più asciutto. Temperature stabili, con le massime in linea col periodo tra i 5 e 10 gradi.

Centro

Al centro clima spesso instabile con piogge e precipitazioni a intermittenza. In alcuni punti anche a carattere temporalesco, come sul Tirreno. Tempo migliore nelle altre zone. Temperature che restano stazionarie, con le massime tra 9 e 14 gradi

Sud

Ancora maltempo insistente sul Tirreno meridionale con piogge e temporali di forte intensità e frequenti. Previste schiarite e precipitazioni nelle altre zone. Temperature stabili e poco sopra la media, massime tra 12 e 17 gradi

