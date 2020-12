Maltempo Italia, fiumi esondati e rischio valanghe in Veneto

Maltempo Italia, le abbondanti precipitazioni nevose e piovose stanno creando danni in diverse regioni. Veneto ed Emilia Romagna ko

Due giorni di maltempo ininterrotto stanno mettendo a dura prova diverse regioni italiane a cominciare dall’Emilia Romagna. Il fiume Panaro è esondato in provincia di Modena per le fortissime piogge forte maltempo che hanno colpito la zona. Tra Gaggio e Nonantola sono state molte le evacuazioni di abitanti dopo la rottura dell’argine da parte del fiume.

A Castelfranco Emilia sono già state approntate due palestre e il Palasport per l’accoglienza degli sfollati. Nella zona è stato anche chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco Emilia e Modena e la piena del Panaro ha provocato il cedimento di una pila del ponte Samone a Pavullo nel Frignano.

A causa del maltempo ieri sera è anche crollato un ponte nel Bellunese, a Gosaldo, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco che era vuoto. I tre vigili del fuoco volontari stavano portando aiuti agli abitanti di una frazionedel paese. Hanno fatto appena in tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in salvo prima che precipitasse.

Il governatore del Venrto, Luca Zaia, via Facebook ha rivolto un invito a non recarsi nel Bellunese. “Le previsioni indicano un abbassamento delle temperature e nevicherà sotto i 1300 metri. La neve fresca si poggerà su quella gelata e quindi si creerà uno scivolo perfetto per le valanghe. Quindi il mio appello è stare a casa per dare modo ai mezzi che stanno lavorando di operare al meglio. Il ponte dell’Immacolata insomma inizia da martedì”.

Bloccata anche la ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato per motivi di sicurezza e interrotte per motivi di sicurezza anche le ferrovie della Val Pusteria e della Val Venosta. Ma è bloccata pure la statale del Brennero tra Fortezza e Mules, nel comune di Egna e tra S.Pietro Mezzomonte e Ziggler. Inoltre sempre in Alto Adige è impedito l’accesso alla Val Badia.

Problemi grossi anche in Calabria, soprattutto nella zona di Reggio Calabria. Il Comune ha disposto la chiusura della Villa comunale per il rischio della caduta di alberi così come il lungomare. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, con il vento che ha danneggiato le coperture di alcune case. Le previsioni meteo 7 dicembre indicano ancora forti piogge in Italia, quindi fate attenzione.

Maltempo in Italia, le immagini delle devastazioni provocate da pioggia e neve

Più delle parole, sono le immagini quelle che raccontano la difficile situazione in diverse regioni italiane per il maltempo. Ne abbiamo raccolte alcune.

#Modena #maltempo, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli allagamenti a #Nonantola dopo la rottura dell’argine sul Panaro. Nella foto il punto rilevato dall’alto dal nostro elicottero [#6dicembre 15:00] pic.twitter.com/rr3RSFpok0 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 6, 2020

Il #Bacchiglione al Ponte degli Angeli a #Vicenza. Dopo aver raggiunto il livello di 5 metri e 23 questa notte ora sta scendendo e fa segnare 4 metri e 40. Ma nel frattempo ha ripreso a piovere. Il video di Giorgio Bonomi #TgrVeneto#Veneto #Maltempo #6dicembre #IoSeguoTgr pic.twitter.com/ESqm086sp4 — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) December 6, 2020

Assurdo nella provincia di #Modena Primo giorno di zona gialla e #Maltempo pic.twitter.com/yRODnHc2gR — Federic Zambelli (@FedericZambelli) December 6, 2020