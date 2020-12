La rassegna stampa dell’8 dicembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Ieri le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto sulle discussioni all’interno della maggioranza sul Recovery Fund. Oggi la stampa nazionale si dedica principalmente a come saranno spesi, invece, i soldi che arriveranno dall’Europa nei prossimi mesi. All’Italia spettano circa 212 miliardi di euro.

La Repubblica apre con il piano per la ricostruzione del paese che arriverà attraverso il Recovery Fund, ma è scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Saranno investiti 74 miliardi per l’ambiente, 48 per la digitalizzazione e 27 per le infrastrutture. Il Ministro Lamorgese ha il Covid, Di Maio e Bonafede in isolamento.

Il Corriere della Sera apre con il Governo bloccato tra liti e positivi. La ministra Lamorgese è positiva al Covid-19, Di Maio e Bonafede sono in auto isolamento. Matteo Renzi, invece, contesta la gestione dei fondi dell’Unione Europea. Boschi: “Rottura? Spero di no ma temo di si”. Alessandro Borghese indagato per false fatturazioni: “Tradito da un parente”.

Il Fatto Quotidiano apre con la discussione all’interno della maggioranza sul Recovery Fund. Matteo Renzi viene definito uno “sfasciatutto”, in soccorso del Governo arrivano i centristi. Italia Viva ha diversi dubbi sulla cabina di regia di questo progetto. Gallera avrebbe violato il Dpcm. All’interno spazio per gli editoriali delle principali firme del quotidiano diretto da Marco Travaglio.

La Stampa apre con lo stallo all’interno del Governo sulle decisioni da prendere su Recovery Fund e Mes. “Governo chiuso per Covid” a causa della positività del Ministro Lamorgese e l’isolamento di Bonafede e Di Maio. All’interno la prima della Scala e l’Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni e Fedez.

Il Messaggero apre con il piano del Governo per ridurre l’Irpef a coloro che hanno un reddito tra i 40 e il 60 mila euro annui. E’ ciò che Conte e i suoi collaboratori stanno cercando di inserire all’interno dei progetti per il Recovery Fund. Saranno stanziati circa 20 miliardi per la scuola.

Il Manifesto apre con la morte di Lidia Menapace. La Menapace è stata una partigiana e politica italiana, Senatrice della Repubblica Italiana dal 2006 al 2008 con Rifondazione Comunista. E’ scontro tra i vari ministri sul Recovery Fund e sul Mes.

Il Mattino apre con gli investimenti che saranno fatti nel Sud Italia grazie ai soldi del Recovery Fund. Fondi per green e digitale, taglio delle tasse e investimenti nelle infrastrutture meridionali. Sono alcuni dei passaggi che saranno inseriti all’interno dei progetti del Governo.

Il Resto del Carlino apre con il ritardo sulla campagna di vaccinazione dell’Italia, nel resto d’Europa sono già partiti i vaccini. La Gran Bretagna parte oggi, Francia e Germania ad inizio anno, l’Italia solamente alla fine di gennaio. All’interno spazio per la cronaca locale e per la prima della Scala.

L’Eco di Bergamo apre con il dato confortante dei contagi nella Bergamasca, ieri il numero di contagiati è sceso sotto i 100. L’accesso vietato ad estranei all’interno del pronto soccorso ha aiutato. Il Papa andrà in Iraq dal 5 all’8 marzo. Nelle zone di montagna è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco a causa della neve.

Tuttosport apre con un’esclusiva di mercato: la Juventus avrebbe intenzione di riportare Paul Pogba in Serie A. Mino Raiola ha dichiarato che l’avventura del francese con il Manchester United terminerà alla fine di questo campionato. Pogba ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. I bianconeri stasera sfidano il Barcellona in Champions, sarà possibile assistere nuovamente al duello tra Messi e Ronaldo.