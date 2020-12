Oroscopo di oggi 8 Dicembre 2020: ecco le previsioni e la classifica ufficiale dei segni zodiacali. Scopriamo che cosa prevedono per noi le stelle!

Anche oggi analizziamo insieme le previsioni delle stelle e dei pianeti per la giornata di oggi, martedì 8 Dicembre 2020.

Scopriamo prima la classifica dei segni, per vedere se la nostra sarà una giornata buona, media oppure pessima, e poi leggiamo le previsioni accurate per ogni segno zodiacale.

Ecco l’oroscopo di oggi, 8 Dicembre 2020!

Oroscopo di oggi 8 Dicembre: previsioni segno per segno

Ecco la classifica di oggi di tutti i segni zodiacali: ai primi posti troviamo Ariete, Cancro, Scorpione ed Sagittario. La giornata di oggi sarà sicuramente positiva e felice.

Nelle posizione mediane troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine, Bilancia, Acquario e Pesci. Un martedì senza alti né bassi, buono per iniziare a riflettere o portare a termine progetti che avete lasciato indietro.

Negli ultimi posti, purtroppo, si trovano Toro, Gemelli, Leone e Capricorno: oggi dovranno affrontare qualche prova decisamente difficile.

Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succederà nella giornata di ognuno di noi!

Oroscopo oggi Ariete

Una bellissima giornata per l’Ariete che, finalmente, trionfa sulle difficoltà e le avversità dell’ultimo periodo.

In questo momento, infatti, vi trovate in una situazione decisamente spinosa, da ogni parte ci sono situazioni che vi tirano per la manica e richiedono la vostra attenzione.

Fortunatamente, oggi, riuscirete finalmente a chiudere alcune situazioni che vi creano solo problemi e disagi, soprattutto dal punto di vista lavorativo, e riuscirete a farlo senza problemi!

In amore si sta preparando il terreno per una felice risoluzione: se siete single ed interessati a qualcuno sbrigatevi a dichiararvi! Oggi potrebbe essere la giornata perfetta.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 8 Dicembre Toro

Una giornataccia, oggi, attende tutti gli amici nati sotto il segno del Toro; purtroppo siete nervosi ed agitati e questi sentimenti avvelenano tutto il vostro operato.

Sul lavoro, per fortuna, non ci saranno grossi problemi oggi ma ultimamente siete sbadati e non riuscite a fare neanche le cose più semplici.

Cercate di staccare dai problemi, almeno quando vi trovate a fare il vostro lavoro: altrimenti non ne uscirete più!

In amore, con gli amici ed in famiglia oggi potrebbe capitarvi di discutere alacremente riguardo qualcosa che per voi è molto importante. In questo momento vi manca la prospettiva degli altri, cercate di non dimenticare anche i loro sentimenti!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Purtroppo Venere transita in maniera negativa nel vostro segno e vi regala una giornata decisamente da dimenticare.

Su tutto, purtroppo, i Gemelli dovranno prestare particolare attenzione alla salute: oggi siete stanchi, affaticati. Qualcosa non va: cercate di capire immediatamente che cosa vi succede!

La stanchezza influisce negativamente sul lavoro e sui sentimenti: oggi vi ritroverete in una situazione poco gradevole con una persona a cui siete molto legati.

Meglio cercare di evitare grossi conflitti e, se possibile, dedicare questa giornata solo a voi stessi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Cancro

Continua il percorso positivo del Cancro che anche oggi registra una giornata estremamente positiva.

Siete felici, tutto vi sembra andare bene: oggi, le vostre priorità vi diventeranno improvvisamente più chiare, slegate dalla credenza che dobbiate avere per forza qualcosa di preciso per essere felici.

Con il partner tutto procede per il meglio, soprattutto dal momento che non lasciate che la sua felicità o tristezza influisca più su di voi.

Il lavoro attraversa un momento positivo: in questo momento molte persone contano su di voi ed avete il coltello dalla parte del manico.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 8 Dicembre Leone

Il Leone, oggi, deve affrontare un’altra giornata negativa. Abbiamo già parlato del fatto che ci sono diversi problemi che continuano a ristagnare nella vostra vita, soprattutto se non vi decidete a prendere una decisione precisa a riguardo.

Sia sul lavoro che nel campo sentimentale, infatti, le stelle segnalano problemi: forse una questione che emerge di nuovo dopo tempo o l’atteggiamento di un collega che sembra pugnalarvi alle spalle.

Insomma, oggi dovete tirare fuori gli artigli e difendervi: ce la farete?

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

La giornata di oggi della Vergine sarà tranquilla e rilassata, senza ansie o problemi da risolvere ma anche senza notizie positive o colpi di fortuna.

Oggi è un giorno ottimale per preparare i vostri piani per il futuro e mettere in cantiere idee e richieste per i prossimi giorni.

In questo momento, infatti, il vostro è un cielo che è quasi sempre positivo: dovete essere pronti per le prossime rivoluzioni delle stelle ed approfittare dei prossimi colpi di fortuna!

In amore, soprattutto oggi, vi aspettano notizie entusiasmanti: chi è single, soprattutto, si sta dirigendo verso un incontro veramente emozionante.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Una giornata tranquilla anche per la Bilancia che vede arrivare i frutti del tanto lavoro (e conseguente stress) che ha svolto negli ultimi tempi.

Tutte le ansie ed il nervosismo dell’ultimo periodo verranno ripagati fra poco da nuove ed emozionanti proposte.

In campo sentimentale, tuttavia, avete ancora bisogno di chiarire una situazione e tranciare i legami con il passato.

Ricordatevi che in questo momento, soprattutto, dovete essere voi ad avere le idee chiare: oggi è un ottimo giorno per iniziare a pensarci un po’!

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo di oggi 8 Dicembre Scorpione

Giornata positiva per lo Scorpione che vive un momento veramente meraviglioso sotto il profilo dell’amore.

Siete, finalmente, felici e rilassati e vi sembra di essere arrivati dove volevate essere: cari Scorpione questo è proprio il momento di… rimanere tranquilli e non rovinare tutto!

Sul lavoro, per fortuna, oggi vi troverete a sperimentare un momento di tranquillità che vi permetterà di arrivare preparati ai prossimi appuntamenti importanti.

State attraversando un periodo positivo: sfruttatelo al massimo!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Striscia positiva per il Sagittario che sta vivendo un periodo particolarmente fortunato. Le stelle vi guardano con benevolenza e vi trovate a poter esaudire (quasi) tutti i vostri desideri.

Pensate bene a quello che desiderate! Chi è in coppia, infatti, passerà una giornata veramente meravigliosa con il partner mentre chi è single dovrà pazientare ancora un po’.

Per fortuna, in questo momento, siete felici e non avete problemi.

Sul lavoro, soprattutto per chi ha a che fare con problemi che richiedono soluzioni creative, sarete veramente inarrestabili: gli altri pendono dalle vostre labbra.

Attenti solo a non peccare troppo d’orgoglio.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

Oggi sarà una giornata difficile e frenetica per il Capricorno che deve affrontare molti impegni e riuscire a mettere tutti d’accordo.

Soprattutto chi vive una situazione sentimentale complicata, oggi, si troverà tirato da mille punti diversi.

Avete tantissimi impegni di lavoro (forse troppi) e questi, per voi, hanno sempre la priorità: chi vi vuole bene, però, non la vede così.

Se cercherete di accontentare tutti, oggi, non avrete tempo neanche per respirare.

Le soluzioni sono due: o rovinarvi la salute oppure scontentare qualcuno. Scegliete attentamente quale delle due è la migliore per voi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 8 Dicembre Acquario

L’Acquario, oggi, si trova ad affrontare una giornata piena di impegni ma non per questo negativa.

Certo, avrete a che fare con molte persone e non tutte saranno gentili ed educate: soprattutto dal punto di vista lavorativo potrebbe capitarvi di vivere una situazione di tensione, che non riuscirete a controllare alla perfezione.

Per fortuna in famiglia ed in amore siete felici, vi sentite supportati e potete rivolgervi a loro per qualsiasi problema.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

I Pesci si trovano oggi ad avere a che fare con una giornata tranquilla sul lavoro che non vi pone troppe sfide.

Potete prepararvi tranquillamente per i prossimi giorni, cercando di fare oggi il pieno di energie per il futuro.

Cercate di curare quanto più possibile la salute, magari facendo una passeggiata fuori ed assicurandovi di prendere un po’ di sole.

Quello che oggi potrebbe crearvi un po’ di problemi è sicuramente l’amore: siete gelosi e poco fiduciosi nel vostro partner. Cosa succede?

Le stelle rivelano che le vibrazioni negative arrivano solo dalla vostra parte: siete voi che potete sciogliere questo enigma.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Per completare le previsioni di domani non scordatevi di guardare anche le previsioni del meteo di martedì 8 Dicembre!