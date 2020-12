Previsioni meteo 8 dicembre: la pioggia rovina il giorno dell’Immacolata

Il primo giorno di festività dell’8 dicembre, l’Immacolata, sarà caratterizzato dal maltempo in tutta Italia. Piogge e temporali colpiranno soprattutto il centro e il sud. Le previsioni meteo

Non riesce a regalare un po’ di bel tempo questo mese di dicembre. Anche la giornata di domani, martedì 8 dicembre, sarà caratterizzata dal maltempo. Dopo una parziale tregua nella giorna di ieri, lunedì 7 dicembre, la giornata in cui si prepara l’albero di Natale sarà caratterizzata da un clima tipicamente invernale. La pioggia cadrà su tutto il nord, con temporali sulle coste liguri, ma anche quelle adriatiche. Maltempo diffuso anche in Sardegna. Segnalate nevicate sulle Alpi, sin dai 500 metri. Fiocchi anche al centro, e in particolare nelle zone montuose di Abruzzo e Sardegna: soprattutto nel pomeriggio. Non sarà risparmiato nemmeno il Sud: la pioggia cadrà in maniera abbondante, soprattutto nel Molise e in Campania. Precipitazioni sin dal mattino. Al pomeriggio il maltempo si sposterà anche sulla Basilicata (versante tirrenico) e la Calabria, nella parte nord occidentale. La Sicilia sarà bagnata da piogge, per fortuna non molto intense, in particolare nel pomeriggio. Le temperature tenderanno ancora a scendere, anche se non di molto. Cali nella pianura padana, mentre si alzeranno sull’Appennino centrale e ionico. Stabili al sud.

Meteo 8 dicembre: pioggia e neve nel giorno dell’Immacolata

Il maltempo rovinerà anche la giornata dell’8 dicembre, Immacolata Concezione. Maltempo diffuso in tutto il paese, con una perturbazione meteorologica che porterà piogge intense. Attenzione anche a episodi intensi, con nubifragi e temporali. In pericolo soprattutto le zone tirreniche e del nord est del paese. L’Italia, in generale, sarà bagnata dalla pioggia. Anche la neve continuerà a cadere, soprattutto sulle Alpi (anche a bassa quota) che sull’Appennino. E’ molto probabile che anche zone collinari possano essere imbiancate.

Nuova Allerta Meteo per neve in Liguria dalle 21 di oggi sino alle 14 dell’8 dicembre https://t.co/r0MDiYytqp — Mario Guglielmi (@MarioGuglielmi) December 7, 2020