Indovina il vip misterioso. Ad ogni scatto fa impazzire tutti

Il vip misterioso di oggi è un personaggio molto noto, non solo in Italia. Questa persona, infatti, è conosciuta anche all’estero

Oggi vi invitiamo a indovinare qual è il vip misterioso del quale vogliamo parlarvi. E’ una persona famosissima in Italia ma non solo. E’ conosciuta anche all’estero perché sotto le luci della ribalta qualche anno fa.

Si tratta di una donna molto bella, i suoi scatti fanno impazzire gli uomini e non solo. Quando pubblica una nuova foto su Instagram, infatti, riceve tantissimi apprezzamenti dai suoi fan. E’ diventata famosa in Italia ballando, si è fatta conoscere all’estero recitando, ma non è un’attrice.

Chi è il vip misterioso? E’ diventata famosa ballando, ma non è una ballerina

Il vip misterioso di oggi è una donna molto affascinante, che scalda da sempre gli animi dei maschietti. La sua notorietà è iniziata all’inizio degli anni duemila, in una nota trasmissione televisiva delle reti Mediaset. Da quel momento in poi le riviste di gossip l’hanno fotografata con diversi uomini famosi, in particolare uno.

Una storia con un attore famosissimo in tutto il mondo, infatti, le ha aperto le porte degli Stati Uniti d’America. E lei ancora oggi vive lì. Ormai è chiaro, stiamo parlando di Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis, biografia e carriera

Nome : Elisabetta Canalis

: Elisabetta Canalis Luogo di nascita : Sassari

: Sassari Data di nascita : 12 settembre 1978

: 12 settembre 1978 Età : 42

: 42 Altezza : 171 cm

: 171 cm Misure: 86-61-89

86-61-89 Compagno : Brian Perri

: Brian Perri Ex fidanzati: Christian Vieri, George Clooney

Christian Vieri, George Clooney Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Professione : showgirl

: showgirl Peso : 59 kg

: 59 kg Numero di scarpe: 38

38 Tatuaggi: 5

Elisabetta Canalis è nata a Sassari il 12 settembre 1978. In Sardegna passa i primi anni della sua vita, poi decide di andare via. Subito dopo la maturità si trasferisce a Milano per frequentare il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere dell’Università Statale dando solo pochi esami.

Contemporaneamente partecipa a diversi casting che le consentono di iniziare la gavetta nel mondo dello spettacolo. Nel 1999 arriva la svolta: viene scelta come velina a Striscia la Notizia insieme a Maddalena Corvaglia. Il successo è immediato tant’è che nello stesso anno la rivista GQ le offre la possibilità di fare un calendario, che va a ruba in pochissimi giorni. Conclusa l’esperienza a Striscia, per cinque anni è co-conduttrice a Controcampo, fino al 2007.

Nel frattempo è presente in diverse trasmissioni Mediaset, voluta anche dalla Gialappa’s Band in Mai dire martedì, nel 2002 e nel 2007. Nel 2011 presenta il Festival di Sanremo accanto a Belen Rodriguez e Gianni Morandi. Nello stesso anno, complice la notorietà acquisita grazie alla storia con George Clooney, partecipa come concorrente al programma Dancing with the stars, negli Stati Uniti.

E’ la versione americana di Ballando con le Stelle, Elisabetta non si classifica sul podio. Nel biennio 2013-14 conduce Le Iene, su Italia 1. Ha recitato nella serie tv Carabinieri tra il 2003 e il 2004 ma ha anche lavorato per il cinema. L’interpretazione più importante è quella del 2006, quando recita in Natale a New York, diretta da Neri Parenti.

Elisabetta Canalis, vita privata

Sin da primissimi anni di carriera, Elisabetta Canalis ha fatto parlare molto di sé grazie ad alcune storie d’amore. Nei primi anni 2000 è stata fidanzata con Christian Vieri, all’epoca centravanti dell’Inter, che è anche la squadra del cuore della showgirl sarda. Tra il 2009 e il 2011 ha avuto una storia con l’attore americano George Clooney, i due sono stati più volte paparazzati nei pressi della loro casa sul Lago di Como.

Il 14 settembre 2014 ha sposato il chirurgo americano di origini italiane Brian Perri, con il quale vive a Los Angeles, in California. La testimone di nozze è stata la sua amica e collega Maddalena Corvaglia. I due hanno una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015.