TikTok fa impazzire gli utenti: provate a digitare questo messaggio

TikTok fa impazzire gli utenti: una scoperta casuale dopo aver digitato un questo messaggio ha dato vita a scritte misteriose

Oltre 800 milioni di utenti in tutto il mondo stanno cominciando a condividere una preoccupazione: che cosa sta succedendo a TikTok? Il social cinese che ha spopolato nel 2020 e minaccia di diventare ancora più forte nei prossimi mesi sta giocando un brutto scherzo, sempre che di scherzo si tratti.

Negli ultimi giorni infatti è stata notata una funzionalità forse casuale e imprevista dagli sviluppatori ma che mette a dura prova le coronarie di alcuni. Spieghiamo subito: è un problema di traduzione per alcuni messaggi che il sistema evidentemente non capisce. O forse li capisce troppo bene e si diverse a trasformarli in messaggi subliminali che stanno spaventando non poco.

Una specie di versione moderna per Blair Witch Project, il film che nel 1999 ha incassato quasi 250 milioni di dollari. Qui però le streghe vere o presunte tali non c’entrano. Piuttosto potrebbe trattarsi di un bug che gli sviluppatori non avevano considerato ed è entrato nel sistema, modificandolo in maniera bizzarra. In pratica di fronte a messaggi che non hanno nessun senso logico, tipo filastrocche dei bambini, TikTok traduce con parole di senso compiuto, ma paurose.

TikTok fa impazzire gli utenti: la stringa di traduzione che non piace

Una delle prime a scoprire la falla (sempre che di questo si tratti) è stata la tiktoker @whoaanellyy che ha postato successivamente un video diventato virale in pochissimo tempo. Lei è partita da una serie di suoni come “riririri” e il risultato è stato scioccante: “Ecco la cosa più paurosa – ha scritto che ho scoperto su TikTok. Se tu commenti con la parola ‘riririri’, con qualsiasi spazio, e poi traduci avrai in risposta una misteriosa e inquietante. Perché nessuno ne parla? È davvero una cosa paurosa”.

A quel punto molti hanno privato a verificare se effettivamente fisse vero, o semplicemente una sua invenzione per farsi notare (ha circa 75mila follower). Anche loro hanno digitato quella serie di sillabe senza senso, poi hanno utilizzato la funzione ‘Traduci commento’. Quello che è uscito, è allucinante ma ha forse anche una spiegazione.

Potrebbe effettivamente esserci un bug nel sistema di traduzione dei commenti basato sull’intelligenza artificiale. Ma può anche essere che TikTok. per la sua volontà di tradurre tutto in qualsiasi lingua abbia toppato.

Ad alcuni è uscito un verbo, tipo “annusare, annusare, annusare”. Ad altri invece frasi come “è la seconda volta che sarà l’ultimo giorno”. E tutto è partito da un semplice “ririri”. Provateci anche voi.