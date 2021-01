Stasera su Rai 2 ci sarà l’esordio de “La Caserma”. Sono state rese note le regole che i concorrenti dovranno rispettare durante il reality

Un po’ di sana vita militare non ha mai fatto male a nessuno. E’ in base a questo principio che staserà partirà su Rai 2 il nuovo reality show dal nome iconico “La Caserma”.

Il programma tv vedrà sfidarsi alcuni giovani italiani, tutti di età compresa tra 18 e 30 anni, che verranno radunati all’interno di una caserma situata a Levico in provincia di Trento. I concorrenti dello show, un po’ come avvenuto nell’altro reality di casa Rai “Il collegio”, verranno privati delle loro abitudini come ad esempio cellulari e social network per ricevere un duro addestramento.

E’ più o meno quanto accadeva molti anni fa, quando la tecnologia non era ancora accessibile alla maggior parte delle persone ed ancora era in vigore la leva militare obbligatoria. Ora, con il mondo che è stato stravolto da internet, c’è tanta curiosità per vedere come i nuovi giovani reagiranno a questa sorta di reclusione.

La Caserma, tutte le regole per i concorrenti

In attesa di assistere alla prima puntata dello show, sono state rese note le regole basilari a cui tutti i partecipanti dovranno sottoporsi. Si va dal classico “cubo” per riordinare il letto all’orario prestabilito per andare a dormire segnalato con il suono del silenzio. Ecco la lista completa del regolamento.

Svegliarsi subito al suono della tromba

Andare a dormire al suono “del silenzio” alle 23

Svolgere al mattino il “cubo”, un sistema per riordinare il letto

Alzabandiera con inno nazionale

Le comunicazioni ufficiali vengono fatte in adunata con i ragazzi in plotone

Rivolgersi sempre agli istruttori con “comandi recluta nome cognome”

Chiedere sempre il permesso di parlare davanti agli istruttori

Ruolo del piantone in divisa e con massima serietà

Spogliarsi degli abiti civili e indossare correttamente la divisa

Rispettare la divisa

I ragazzi devono sottoporsi al taglio di capelli per adeguarsi al contesto

Le ragazze devono raccogliere i capelli con uno chignon basso che non risulti più grande di un’arancia

Svolgere il servizio mensa (a turno due alla volta)

Svolgere le pulizie delle camerate e dei bagni

Regola fondamentale è che bisogna rispettare tutte le… regole!

Tutte le regole scandiranno le giornate dei partecipanti al reality show che resteranno all’interno della caserma per 30 giorni. Vedremo se questi ragazzi riusciranno a superare i propri limiti, maturare e formare una vera e propria squadra.