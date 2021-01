“Uscite da questo circo!”, le urla dei fan del Grande Fratello VIP hanno creato un vero e proprio terremoto nella casa. Ecco cosa è successo.

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto.

I fan del Grande Fratello, infatti, non sono di certo persone che si tirano indietro di fronte ad una sfida!

Delusi ed amareggiati dal fatto che Dayane Mello sia stata la prima a diventare una delle finaliste, tra tutti i concorrenti della Casa, i telespettatori hanno deciso di prendere di petto la questione.

Alcune persone, infatti, sono riuscite a farsi sentire dai ragazzi dentro la Casa, urlando delle frasi impossibili da fraintendere.

Grande Fratello VIP, i fan: “Televoto truccato, fuggite!”

"Telefoto truccato dal Brasile fuggite circo"

Non è la prima volta che i fan del Grande Fratello minacciano di compiere un gesto estremo per entrare in contatto con i propri beniamini all’interno della Casa.

Questa edizione, infatti, non è stata di certo priva di contraddizioni e polemiche che hanno caratterizzato non solo l’interno della Casa ma anche il dibattito sui social.

A finire nel mirino, spesso e volentieri, è stata Dayane Mello colpevole di avere un’enorme fanbase al di là dei confini nazionali.

I fan brasiliani, infatti, sono più volte intervenuti durante il televoto salvando, di fatto, la modella dall’eliminazione.

Gli spettatori italiani, ovviamente, non hanno reagito bene.

Piuttosto che prendersela con Dayane (che è recentemente “migliorata” agli occhi del pubblico), hanno deciso giustamente di sfogare la loro frustrazione sui produttori del programma.

Sarebbero loro, infatti, a non aver assicurato la trasparenza dei voti ed ad aver reso il programma una “farsa“.

Ecco quindi che oggi, dopo l’ennesimo “smacco“, alcuni fan hanno deciso di recarsi fuori dalla Casa più spiata d’Italia per comunicare un messaggio ai presenti.

“Televoto truccato dal Brasile, uscite da questo circo!”

Come nei migliori film, le urla sono arrivate in un momento nel quale alcuni dei concorrenti si trovavano in giardino mentre Dayane era intenta a lavarsi sotto la doccia.

Al sentire le urla, in Casa, è calato il gelo.

Mentre le parole rimbalzavano da un concorrente all’altro, quindi, la situazione si è decisamente complicata.

Adesso tutti i concorrenti sono a conoscenza del grande supporto che Dayane ha ricevuto dai suoi fan brasiliani.

La modella, infatti, sapeva già cosa stesse succedendo all’esterno e con il televoto; glielo aveva spiegato la sua ex-cognata in una telefonata di rassicurazioni.

Come reagiranno, però, gli altri concorrenti?

Tommaso ha scoperto il nostro hashtag, sa dei voti irregolari dal Brasile, sa che fuori è rivoluzione e pensa alle parole di mamma Armanda e Francesco Ora collegherà tutto

Francesco due giorni fa: "potresti uscire anche stasera, per me e non solo, hai già vinto. Daje finché ce n'è, se non ce n'è, non ti preoccupare" Oggi: "Televoto truccato dal Brasile uscite dal circo" ABBIAMO GLI EROI DI QUESTA EDIZIONE

Nella Casa, infatti, ci sono stati dei cambiamenti decisamente sostanziosi nei rapporti tra i concorrenti.

Il fatto che Dayane sia diventata la prima ad accedere alla finale ha sconvolto i fan ed ha reso necessario questo “attacco”.

Lei, però, ha già fatto sentire chiaramente la sua voce per quanto riguarda i rapporti all’interno della Casa.

Chi la spunterà alla fine?