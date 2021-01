Il popolo della rete si è scatenato in queste ore contro il Grande Fratello VIP: a quanto pare, infatti, il televoto è truccato.

Ancora problemi per il Grande Fratello VIP che, quest’anno, sta decisamente affrontando questioni veramente delicate.

Al centro della polemica è finito, oggi, il programma stesso reo di aver permesso a dei voti falsi di decidere l’andamento della trasmissione.

Non è la prima volta che il GF deve affrontare queste critiche: l’hashtag #EspaniaSalvaAdua aveva già creato non poche discussioni (e permesso ad Adua Del Vesco di salvarsi al televoto). Era dovuto intervenire addirittura il Codacons ma, a quanto pare, non è servito a molto.

Oggi, infatti, il popolo del web è di nuovo in subbuglio a causa di Dayane Mello: ecco cosa è successo.

Televoto truccato, gli spettatori insorgono: “Vogliamo solo giustizia”

Secondo gli utenti e gli spettatori del Grande Fratello, è in atto una vera e propria truffa ai danni del loro programma e dei loro beniamini.

La situazione è sicuramente degenerata in queste ore.

Partiamo dall’inizio: è da qualche tempo che i voti del Grande Fratello Vip sembrerebbero essere gonfiati o manipolati ad hoc.

Personaggi come Adua Del Vesco, infatti, sono riusciti a salvarsi al televoto nonostante, per gli spettatori italiani, ci fosse una concreta discrepanza con i sondaggi.

I voti degli spettatori, dunque, nascondevano decisamente qualcosa: per Adua Del Vesco si è trattato del supporto degli spettatori spagnoli, decisi a salvarla ad ogni costo.

A quanto pare è dovuto intervenire anche il Codacons, per ricordare che i voti per il Grande Fratello sono validi solo se effettuati dal territorio nazionale.

Ma, nonostante gli avvertimenti, il “fattaccio” è accaduto di nuovo.

Una pagina brasiliana da più di sedici milioni di follower avrebbe esortato i propri seguaci a votare in massa per Dayane Mello (già difesa dal web, in passato, contro Stefano Sala).

Nonostante la sua popolarità nella casa più spiata d’Italia sia quasi pari allo zero, infatti, i fan brasiliani hanno deciso di intervenire.

Sembra una questione da poco ma bisogna valutare tutti gli aspetti: Dayane Mello potrebbe addirittura vincere il Grande Fratello ed i suoi supporter brasiliani hanno tutta l’intenzione di continuare a votarla.

In Italia, però, si è scatenato un dibattito decisamente acceso riguardo la questione. A pochi interessa, ormai, entrare in una guerra Italia-Brasile.

Constatato che i fan della Mello non hanno intenzione di lasciar perdere il televoto, creando account fake e votando quante più volte possibile, gli italiani hanno deciso di chiedere al GF VIP un’assunzione di responsabilità.

L’assordante silenzio a riguardo da parte della produzione ha decisamente fatto calare la popolarità dello show. Ed adesso, su Twitter, la risposta sembra essere solo una: abbandonare il Grande Fratello.

Ma non è tutto. Qualche fan ha anche deciso di aprire un GoFundMe per affittare un aereo con uno striscione, in modo da avvertire i concorrenti della Casa che, al momento, sono completamente ignari di quello che sta accadendo.

Io davvero mi dissocio da questo GF tossico e, soprattutto ingiusto: È INUTILE FARE LA GUERRA CON IL BRASILE, BISOGNA DIFFONDERE LA VOCE. IN CHE MODO? COMMENTANDO, LEVANDO IL SEGUI E POSTANDO CON #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP SEMPRE! Sono fiduciosa: avremo ascolto. #GFVIP pic.twitter.com/mERHXdn6jY — TOMMASO ZORZI: (@Daniela48955539) January 2, 2021

SE DAYANE VINCESSE CON I VOTI ITALIANI LO ACCETTEREMMO CON GRANDE SPORTIVITÀ E LE FAREMMO PURE I COMPLIMENTI. NON VOGLIAMO LA SUA SCONFITTA, VOGLIAMO SOLO GIUSTIZIA.

CHE VINCA IL MIGLIORE!

MA COSÌ NON SARÀ POSSIBILE.#TELEVOTOTRUCCATOGFVIP#GFVIP — Jasm ✨ (@jasmine_moon_zZ) January 2, 2021

A questo punto spero che il trio abbandoni questo circo, tanto sono già i vincitori morali e uscirebbero a testa alta. Detto questo, a parte il #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP, un’altra edizione condotta, gestita e costruita da Signorini non la guarderò neanche per sbaglio. #GFVIP pic.twitter.com/KEsCjH2pj5 — I Smell Snow. ❄️ (@fabioc___) January 2, 2021

Ma sapete chi effettivamente farà una figura di merda?

MEDIASET

Perché la Rai, a differenza loro è riuscita a bloccare i voti esteri in un paio di giorni Molto a cui pensare#TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip — CACIOTTARA (@FelipeMaryFanti) January 2, 2021

Nella vicenda Italia Vs Brasile chi ne esce peggio è MEDIASET!

La RAI ha bloccato i voti dall’estero in un paio di giorni, qui ne parliamo da mesi e ancora nulla

Questo è il vero scandalo!

ZERO RISPETTO!#GFVIP #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP @GrandeFratello @MediasetPlay @AGCOMunica pic.twitter.com/562wKormNm — Anna❤ (@Anna__polly) January 2, 2021

Andate ad urlare a Tommi Stefy e Crocc di abbandonare perchè il televoto è truccato, così perdono ascolti e vaffanculo ai loro non controlli #GFVIP #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP — Browneyedgirl (@Browney98814485) January 2, 2021

È IL NOSTRO UNICO MODO PER FARCI SENTIRE. Questo è il NOSTRO gf, di nessun altro.

#GFVIP #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP https://t.co/IQGqUm5Qh1 — TZ Stan Account (55%) (@tz_account) January 2, 2021

Insomma, a quanto pare questa edizione del Grande Fratello potrebbe veramente passare alla storia.

Che cosa succederà?