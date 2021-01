Quali sono i segni più sensuali dello zodiaco? Scopriamo insieme se c’è anche il tuo segno tra quelli che faranno conquiste nel 2021.

Il 2021 è iniziato da pochissimo eppure le domande riguardo quello che succederà in questo anno sono già tante.

Al primo posto c’è, ovviamente, quella più importante “Quanto sarò affascinante rispetto agli altri?”.

Le previsioni dell’oroscopo e le stelle possono dirci quali saranno i segni più conturbarti nel 2021: pronto a scoprire se ci sei anche tu?

I segni più sensuali dell’oroscopo 2021: ecco quali sono

Abbiamo già parlato di quali saranno i segni che troveranno l’amore nel prossimo anno ma, come ben sappiamo, amore e sensualità sono due cose decisamente diverse!

Che tu sia uno dei segni più fortunati del 2021 (oppure, purtroppo, uno dei più sfortunati) poco importa: potresti essere sempre uno di quelli più richiesti durante il prossimo anno!

Scopriamo insieme, secondo la classifica stilata dalle stelle ed i pianeti, quali saranno i segni più sensuali e che, con ogni probabilità, vivranno un 2021 magico!

Se sei nelle ultime posizioni, non preoccuparti: puoi sempre impegnarti per ribaltare il risultato delle stelle!

Primo posto: il Sagittario

Ebbene sì, caro Sagittario, da questo 2021 puoi aspettarti grandi cose… sotto le coperte!

Questo sarà l’anno nel quale, con ogni probabilità, potrai dare sfogo a tutte le tue pulsioni e divertirti veramente tanto.

Sempre in sicurezza, ovviamente!

Secondo i pianeti sarai uno dei segni con una carica sensuale esplosiva, sarai richiesto da tutti e questo potrebbe portarti a compiere alcuni decisi passi falsi.

Inutile cercare di metterti il guinzaglio o tenerti a bada: in questo 2021 sarai scatenatissimo!

Sul podio Vergine e Gemelli

Disinibiti, misteriosi, coinvolgenti: per chi è nato sotto il segno della Vergine o dei Gemelli questo 2021 sarà all’insegna della sensualità!

Dimenticate il passato visto che questo 2020 appena trascorso non vi ha trattato troppo bene sotto il punto di vista sentimentale!

Durante il 2021, comunque, vi troverete nella posizione perfetta per imparare cose nuove e sfoderare doti che non sapevate neanche di avere!

Quarta, quinta, sesta e settima posizione: Acquario, Capricorno, Toro e Leone

Acquario e Capricorno dovranno stare particolarmente attenti ai colpi di testa ed alle fantasie erotiche.

In questo 2021, infatti, c’è la possibilità che l’amore e la passione vi facciano perdere qualche punto sul lavoro: fate attenzione particolarmente ai mesi estivi!

Leone e Toro vedono, finalmente, alzarsi le loro prospettive romantiche ed intime grazie alla congiunzione di Saturno con Giove.

Insomma, finalmente tornerete in pista e sarà, di certo, un gradito regalo per tutti coloro che vi stanno vicino!

Le posizioni più basse nella classifica dei segni più sensuali del 2021: Cancro, Scorpione, Pesci ed Ariete

Maggio, Luglio ed Agosto sono i mesi in cui Cancro e Scorpione dovrebbero puntare maggiormente.

Quest’anno, infatti, i vostri impulsi erotici sembrano essere un poco addormentati: la colpa è tutta di Saturno la cui influenza si fa ancora sentire. Non preoccupatevi, non durerà per tanto!

Ariete e Pesci, invece, sono sotto l’influenza piena di Saturno: precisi, diretti, tutti concentrati sullo studio, sul lavoro o sulle loro responsabilità.

Insomma, c’è poco spazio per il divertimento: dovrete impegnarvi per cercare di connettervi con gli altri!

Ultimo posto: Bilancia

Al dodicesimo posto della nostra classifica dei segni più sensuali del 2021 c’è la Bilancia: come mai?

Sempre perché Saturno è entrato nel tuo cielo, cara Bilancia, e pretende da te una cosa ed una cosa soltanto: impegno!

Questo è l’anno nel quale dovrete decisamente battere il ferro finché è caldo e il vostro pianeta preferito vi impedisce di lasciarvi andare a languide avventure.

L’amore sarà presente nella vostra vita, questo sì, ma sarà un amore maturo e concreto, che potrebbe portarvi ad altri traguardi.

Coraggio, avete tutto l’anno per impegnarvi a sviluppare un po’ di eros in più!