La Ferrari è tornata a girare sul circuito di Fiorano. Sia Sainz che Leclerc hanno provato la monoposto del 2018

Primi giorni di test per la Ferrari. Sul circuito di Fiorano, infatti, la rossa è tornata a sfrecciare ed è iniziata ufficialmente la nuova stagione che si spera possa essere decisamente più soddisfacente rispetto allo scorso anno.

I test sono iniziati lunedì e proseguiranno fino a venerdì, quando in pista scenderanno sia Mick Schumacher, che correrà il prossimo anno con la Haas, sia Callum Ilott. Ma le giornate salienti sono state quelle di ieri e di oggi quando i due piloti ufficiali, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno girato a bordo della monoposto del 2018, la SF71H.

Il primo a scendere in pista è stato il francese che, dopo più di cento giri effettuati ieri, stamattina ha lavorato sulle prove di partenza in vista del nuovo mondiale. Successivamente è stata la volta dello spagnolo che, dopo tanti giorni di prova al simulatore, ha finalmente potuto provare una rossa in pista.

Ferrari, Carlos Sainz e le immagini dei primi giri sulla Ferrari a Fiorano#SkyMotori #F1 #Formula1 pic.twitter.com/vVwyk7X47P — Sky Sport F1 (@SkySportF1) January 27, 2021

Test Ferrari a Fiorano, Leclerc: “Fantastico tornare in macchina”

Per Leclerc questa sarà la prima stagione come pilota “principe” della rossa, visto che dopo l’addio di Sebastian Vettel il posto di primo driver spetterà ufficialmente al francese. Dopo 44 giorni di assenza al volante, ritornare in pista è stata un’emozione forte per Charles che al termine delle prove ha dichiarato:

“E’ stato molto bello tornare in macchina, a dir la verità ho apprezzato tutto, dalla tuta che mi sono messo al casco che ho indossato fino al pulsante per accendere la vettura. Il suono della Ferrari resta magico.”

E anche Sainz, che sta girando con la SF71H a Fiorano in questo momento, ha postato su Twitter un breve video che descriveva tutta la preparazione a questa giornata storica per lui e per la rossa.