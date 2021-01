Se vi siete chiesi come la regina Elisabetta II stia affrontando la pandemia di Coronavirus adesso abbiamo la risposta: con la musica!

Nonostante i 94 anni, compiuti nell’Aprile scorso, la Regina d’Inghilterra continua a sorprenderci ed a stupirci.

Elisabetta, infatti, non è di certo una regina come le altre: il suo regno incontrastato dura ormai da 68 anni e nessuno scandalo è riuscita a farle abbandonare il trono.

Oggi, con la pandemia di Covid-19, i suoi impegni pubblici si sono decisamente diradati e molte cose sono cambiate.

A quanto pare, però, presto potrebbe lanciarsi nel mondo della musica!

La regina Elisabetta II si dà alla musica pop

In questi lunghi 68 anni di servizio, possiamo ben dire che la regina Elisabetta ci ha abituato ad eleganza e sobrietà.

La sovrana, diventata tale a soli 25 anni, ha affrontato con grazia ed eleganza i moltissimi scandali che hanno colpito la Royal Family.

Ultimamente, infatti, nonostante le abbiano rubato in casa o il nipote “prodigo” sia tornato a chiedere la grazia, da parte sua non abbiamo visto (né sentito) una parola fuori posto.

Anzi!

Se il principe William (con i suoi segretucci svelati) ed il principe Harry (ed il suo rapporto con il figlio) finiscono ciclicamente nell’occhio del gossip, la Regina rimane, invariabilmente, sempre algida ed elegante.

Insomma, un vero e proprio esempio da seguire!

Durante la pandemia di Covid-19, però, Elisabetta ha deciso (per il suo bene e quello della monarchia) di trasferirsi nella sua residenza di “campagna”, il castello di Windsor.

Questo luogo è uno dei preferiti della Regina e qui la monarca, insieme al principe Filippo, ha deciso di vivere qui in pianta stabile.

Con l’aggravarsi della situazione in Inghilterra legata alla pandemia ed al nuovo lockdown a cui stanno andando incontro i sudditi inglesi, anche gli impegni della Regina hanno subito un brusco arresto.

In queste ore, infatti, è stato reso noto che tutti i “garden party” e le cene di gala a Buckingham Palace saranno annullati.

Non ci saranno celebrazioni neanche per commemorare la morte di Giorgio IV, il padre di Elisabetta.

Era dal 1952, cioè dall’anno della morte, che la Regina non ha mai saltato una commemorazione: questo sarà il primo anno in cui non ci sarà un evento speciale dedicato al defunto re.

Per quanto, avendo 94 anni, potremmo aspettarci che questa pausa dagli eventi di corte e sociali sia ben accetta dalla Regina, chi la “conosce” bene sa che non è così.

Elisabetta, infatti, è una regina dinamica ed attiva con un programma ed un’agenda d’impegni decisamente fitta.

Nonostante l’età è ancora una regina decisamente coinvolta con il suo popolo!

A Windsor è stata vista andare a cavallo e dedicarsi a tutti gli hobby che, solitamente, deve trascurare.

Una “vacanza”, certo, della quale, però, si deve essere già stufata.

Non si tratta solo di semplici pettegolezzi o voci che girano: la Regina, infatti, ha fatto capire chiaramente di volersi dare alla musica!

Il debutto nel mondo della musica, quella pop, principalmente, sembra essere davvero vicino.

A confermare la notizia ci sarebbe l’acquisto appena fatto dal CCLA, il fondo di investimento della Chiesa Anglicana, direttamente comandato da Elisabetta stessa.

L’oggetto della transazione?

I diritti d’autore di ben 24.000 canzoni pop, diventati negli anni dei veri e propri successi discografici.

Non si tratta certo di una barzelletta ma di un bacino di canzoni veramente unico: e la Regina, ora, ne è la proprietaria!

Tra i brani più famosi acquistati, secondo FanPage, ci sarebbero l’intramontabile “All I want for Christmas” di Mariah Carey e “Umbrella” di Rihanna.

Insomma, una libreria musicale che spazia tra i generi ed i cantanti e che consegna alla Regina lo scettro di regina del pop!

I motivi dell’acquisto, comunque, non sono ancora chiari.

Che la Regina abbia deciso di acquistare le canzoni per poterle ascoltare a tutto volume nelle stanze di Windsor?

Una cosa è certa: se la Regina Elisabetta ha deciso, alla veneranda età di 94 anni, di diventare una star della musica ha tutto il nostro appoggio!

Dopotutto, per come ci ha abituati, sappiamo bene che può fare questo ed altro.

Aspettiamo con ansia il suo primo CD!