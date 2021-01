La regina Elisabetta ed il Principe Filippo sono stati vaccinati contro il Coronavirus; ecco le reazioni del Principe Filippo.

La Regina d’Inghilterra ed il suo legittimo consorte hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19.Non si tratta di un caso di favoritismo: rispettivamente, infatti, i due coniugi reali hanno 94 e 99 anni. Insomma, anche per loro è arrivata la vaccinazione, conforme alle indicazioni che prevedono i vaccini per la fascia più anziana della popolazione. Filippo, però, non sembra entusiasta della situazione: ecco il motivo.

Regina Elisabetta ed il Principe Filippo vaccinati: a lui non sembra importare molto

Certo, 99 candeline non sono poche ed il pensiero di doverne spegnere 100 tra qualche mese (il 10 Giugno, per la precisione) non deve rallegrare troppo il principe Filippo.

A quasi 100 anni d’età, infatti, Filippo si è ritrovato, come tutti noi, a vivere in una situazione decisamente delicata.Elisabetta e Filippo, infatti, sin dall’inizio della pandemia di Covid-19 si sono “rifugiati” nella loro casa di campagna.

La chiamiamo casa di campagna ma in realtà si tratta, ovviamente, di un vero e proprio castello, quello di Windsor per essere precisi.

I due, quindi, hanno visto diradarsi esponenzialmente il loro fitto calendario di eventi, garden party e visite ufficiali. In vista delle complicazioni legate all’aumentare dei casi di Coronavirus, quindi, si sono trovati “costretti” ad una vera e propria vacanza.

La Regina, ormai lo sappiamo bene, sembra essere veramente incapace di stare con le mani in mano. Tra lunghe passeggiate a cavallo e la decisione di diventare la regina anche del pop, Elisabetta ha certamente sfruttato la quarantena per seguire le sue passioni.

Filippo, invece, sembra essere meno contento della situazione ed ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente spiazzanti. Secondo Vanity Fair UK, infatti, il principe Filippo avrebbe fatto sapere di “non preoccuparsi per nulla del suo prossimo compleanno“.

Dopotutto, in questi 69 anni di “servizio” in quanto principe consorte, Filippo non ha mai mancato di commentare gli avvenimenti (personali e mondiali) con frasi veramente ad effetto. Solo qualche anno fa, infatti, quando la regina Madre (la mamma di Elisabetta, per capirci,) raggiunse il traguardo dei 100 anni, Filippo commentò che non riusciva ad immaginare “niente di peggio” di arrivare a quell’età.

Ovviamente parlava principalmente di sé stesso: “Sto già cadendo a pezzi”, aveva aggiunto in quell’occasione. Effettivamente il povero Filippo è da anni nell’occhio dei media a causa del suo aspetto decisamente poco “vitale”.

Periodicamente qualcuno si lascia “sfuggire” un gossip sulla sua presunta morte e le teorie a riguardo sono veramente assurde. In barba a chiunque lo creda “chiuso in un congelatore”, però, Filippo ha recentemente ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer-BioNTech.

Secondo il Telegraph, però, ricevere il vaccino non ha emozionato Filippo più di tanto.

A quanto pare, quando gli hanno chiesto cosa volesse fare per i suoi 100 anni, Filippo avrebbe risposto che “se ne frega altamente“.

Dopotutto Buckingham Palace aveva confermato che Carlo, il figlio, aveva contratto il virus, in una forma leggera, qualche tempo fa. (Anche William è risultato positivo ma, a differenza del padre, non lo ha detto a nessuno.) Ora che Filippo ha ricevuto la prima dose di vaccino, quindi, può guardare al futuro con più serenità.

Dopotutto il principe consorte ha sempre disprezzato le grandi celebrazioni ed anche per i suoi 99 anni non aveva chiesto niente di meglio che sedersi al suo tavolo per fare colazione, come tutti i giorni. Definito anche da altri membri della famiglia come una vera e propria “dinamo“, Filippo è stato un innovatore.

La Royal Family che conosciamo oggi, a suo agio con i media televisivi ed i social network, è frutto del suo ampio lavoro “dietro le quinte”. Fu uno dei primi membri “royals” a rilasciare un’intervista televisiva, si adoperò per trasmettere live l’incoronazione di Elisabetta, cercò in tutte le maniere di “svecchiare” la monarchia. Ora che ha ricevuto il vaccino, però, il principe Filippo sembra aver perso la sua solita “verve“. Insomma, alla “soglia” del 100 anniversario, Filippo ci tiene a farci sapere che non gli interessa minimamente il suo compleanno.

Ciò nonostante, per i sudditi inglesi, vedere i reali ricevere il vaccino è stato, sicuramente, un ottimo segnale. Quello che tutti attendono, adesso, è la possibilità di festeggiare pubblicamente Filippo; potrebbe significare che il pericolo del Covid-19 è stato finalmente debellato. Vedremo se il principe consorte sarà obbligato a festeggiare con una grande celebrazione, a Covid-19 sconfitto, oppure se potrà compiere 100 anni “in pace”.