E’ nato l’amore fra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga al GF VIP? Sembrerebbe proprio di sì siccome c’è stato un “bacio” fra i due giovani concorrenti.

“Sembra una telenovela” dice la bella Samantha de Grenet. Ed effettivamente in questo caso il tutto sembra un po’ una di quelle telenovela di altri tempi in cui si parlava di amori dannati, di storie maledette e di intrecci fra coppie che si stanno sgretolando ed altre che si formano.

Che fra i due ci fosse qualcosa di tenero, bisogna dirlo, era facilmente visibile. Fatto sta che però la bella in questione, la giovane Rosalinda Cannavò, qualche gatta da pelare al di fuori del programma, mettiamola così, ce l’ha e non sono poche. Basti pensare ad esempio al fatto che effettivamente è ancora fidanzata con Giuliano.

I due avevano avuto un incontro molto importante durante gli scorsi appuntamenti con la casa più spiata d’Italia e la bella Rosalinda aveva fatto capire al proprio Giuliano che qualcosa non andava. E mentre accadeva tutto questo, a quanto pare, nasceva qualcosa con Andrea Zenga.

Andrea Zenga “bacia” Rosalinda Cannavò al GF VIP: lei si nasconde sotto le coperte

E’ vero che la bella Rosalinda Cannavò, prima conosciuta come Adua del Vesco, visibilmente sembra non stare del tutto nel pieno delle forze. Complice, molto probabilmente, le tantissime settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il bacio, seppur più casto di quello fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, è arrivato nel giorno di San Valentino. I due erano seduti sul letto insieme mentre lei era sotto le coperte e lui la guardava con un fare che, diciamocela tutta, sembra davvero molto innamorato.

Andrea Zenga però non l’ha baciata sulle labbra, anzi, ha sviato all’ultimo istante spostandosi fra la guancia e le labbra. Lei, in modo molto timido, si è nascosta poi sotto le coperte. Scherzi, risate, uno sguardo di troppo. Quello che si nota però è certamente un certo sentimento.

Il bacio tra Andrea e Rosalinda, la reazione di lei e il consiglio di Stefania: “siamo persone libere”

Una scena che di certo non è passata inosservata all’interno della casa. Se ne parlerà sicuramente molto. Intanto però la bella Rosalinda è scoppiata in lacrime sul divano con Stefania Orlando, un misto di emozioni troppo forti, quel bacio, seppur casto, ma di troppo per la sua situazione sentimentale, che l’hanno portata a piangere.

La bella show girl, Stefania Orlando, ha poi rammentato alla sua coinquilina che se sta facendo tutto quello che sente fa bene e che quindi non deve sentirsi giudicata. “La vita è la tua, hai capito? Siamo persone libere” dice la bella show girl a Rosalinda. Per la bella Orlando la storia fra lei e Giuliano sembra essere finita. Rosalinda invece non riesce a capire cosa fare.

Cosa accadrà fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? Quale sarà la reazione del fidanzato di lei, Giuliano? Qualcosa sicuramente non va nella coppia e non certo da questa notte. Le lacrime di lei mostrano però un cuore a pezzi.