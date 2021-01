Dopo il momento molto toccante di ieri sembra che la bella attrice Rosalinda Cannavò non abbia più retto il peso e sia scoppiata in lacrime per la paura.

Non è mai stata facile la vita della bella Rosalinda Cannavò (conosciuta con il suo nome d’arte Adua del Vesco). Soprattutto se consideriamo i problemi fisici e psicologici che purtroppo l’hanno colpita negli anni passati.

La bella attrice ne aveva parlato anche al GF VIP accolta dall’abbraccio del pubblico che emozionato ascoltava le parole di sofferenza di lei mentre parlava del problema di anoressia che ha avuto.

Non solo, Rosalinda Cannavò per anni ha dovuto “fingere” legami che di fatto non sono mai stati uguali a quelli descritti nelle vetrine televisive, vivendo di conseguenza in modo nascosto il proprio amore verso Giuliano.

Proprio quest’ultimo, dopo il suo intervento di ieri, sembra aver messo ancora di più in crisi la giovane donna.

Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime al GF Vip: Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta cercano di consolarla

Più volte, Rosalinda, da quanto è nella casa del Grande Fratello Vip, ha chiesto un confronto al fidanzato e, soprattutto, delle dimostrazioni avendo voglia di dare una svolta alla propria vita.

Quando però il fidanzato è arrivato ieri tutto è sembrato diverso da come il pubblico se lo aspettava. Da un canto c’era il fidanzato di lei, Giuliano, che tremante cercava di far capire a Rosalinda le proprie motivazioni sulla sua assenza. D’altra parte c’era invece lei, con gli occhi spenti, che non riusciva a dire nulla se non poi quel flebile ma sentito “Ti voglio bene”.

Le parole di Giuliano, le chiavi di casa che le ha lasciato, non sono però bastate. La bella Rosalinda infatti al termine dell’appuntamento consueto per la diretta del GF VIP è poi scoppiata in lacrime. “Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo” dichiara con la voce rotta dal dolore.

In questo caso è stata vitale però la presenza di Andrea Zelletta e di Maria Teresa Ruta che, chiuse le porte della “sauna”, hanno dato conforto alla giovane donna assieme poi alla prima finalista Dayane invitandola a continuare il proprio percorso all’interno della casa e poi una volta fuori affrontare il discorso con Giuliano in modo definitivo.

Come finirà la storia d’amore fra la bella attrice ed il suo fidanzato di lunga data?