Al GF VIP Alfonso Signorini dopo aver annunciato la data ufficiale della fine dello show ha poi comunicato finalmente chi è la prima finalista.

Se ne è discusso molto in queste settimane ed aveva generato anche non poco dibattito su chi sarebbe stata la prima donna a raggiungere il podio della finale del GF VIP per giocarsi il tutto per tutto per la vittoria.

In queste settimane di crisi per molti dei concorrenti, fra cui gli stessi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che molte volte hanno manifestato la loro volontà di voler uscire, l’annuncio della data finale era quello più atteso, anche più di quello della prima finalista.

Gf Vip: Alfonso Signorini spiazza tutti comunicando la data della finale ed il nome della prima finalista

Alfonso Signorini ci ha tenuto però, prima di comunicare la prima finalista, a comunicare la data di fine dello show. Secondo infatti il comunicato ufficiale il Grande Fratello Vip avrà fine il 1 marzo (una edizione normale va dalle dieci alle dodici puntate, lo show di Signorini è quali alla quarantesima puntata)

Un annuncio che ha spiazzato tutti lasciando sia i concorrenti che il pubblico a bocca aperta. Dopo questo annuncio spiazzante tocca invece comunicare chi è la prima finalista dell’edizione 2020.

Dopo l’annuncio spiazzante, Alfonso Signorini durante il suo consueto appuntamento sul piccolo schermo ha deciso di chiedere ad alcuni dei “vipponi” chi avrebbero voluto fosse la prima finalista della casa più spiata d’Italia. Una domanda molto importante e determinante per le dinamiche della casa stessa.

Secondo Andrea Zelletta fra le quattro a meritare la finale è Rosalinda Cannavò mentre per Tommaso Zorzi è Stefania Orlando. Maria Teresa Ruta ha votato anche lei per la Orlando in finale. Per Carlotta dell’Isola invece a meritare la finale è Dayane Mello. Insomma i concorrenti del GF VIP hanno le idee chiare su chi vogliono.

Il pubblico ha finalmente deciso, la prima donna esclusa dal gruppo delle papabili finaliste è Rosalinda Cannavò. In studio arriveranno a breve invece le altre tre: Giulia Salemi, Stefania Orlando e Dayane Mello.

La prima finalista di questa edizione è la bellissima Dayane Mello!

Stefania Orlando non è la prima finalista del #GFVIP pic.twitter.com/mFkGG7pKFM — TheRealMe (@staineltuo_) January 25, 2021

Vabè ma sarebbe stato sconvolgente qualsiasi altro risultato se non Dayane in finale dai #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 25, 2021